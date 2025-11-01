حبّ الشباب عند البالغين.. لماذا يطارد النساء بعد العشرين؟ أسباب غير متوقعة وطرق الوقاية

لم يعد حبّ الشباب مشكلة تخص المراهقين فقط، بل أصبح ظاهرة متزايدة بين البالغين، وخاصة النساء في العشرينات والثلاثينات.

أسباب ظهور حب الشباب بعد سن الثلاثين

ويؤكد خبراء الصحة الجلدية أن ظهور البثور في هذه المراحل العمرية يرتبط بعوامل هرمونية وسلوكية ونمط حياة غير منتظم، وليس مجرد امتداد لسنوات المراهقة كما يعتقد البعض.

وبحسب تقرير نشره موقع Everyday Health، فإن ما يقرب من 15% من النساء البالغات يعانين من حبّ الشباب بدرجات متفاوتة.

وتتميز البثور لدى الكبار بأنها أعمق وأكثر ألمًا، وتتركز غالبًا في منطقة الفك والذقن، على عكس بثور المراهقة التي تظهر أعلى الوجه، ومن أبرز أسباب ظهور حب الشباب بعد سن الثلاثين:

ـ منتجات الشعر ومستحضرات التجميل قد تكون سببًا مباشرًا:

ويحذر المختصون من أن الزيوت ومواد تثبيت الشعر قد تتسرب إلى الجلد فتسدّ المسام، مما يجعل الجبهة ومحيط الشعر مناطق عرضة للبثور المتكررة. الأمر ذاته ينطبق على مستحضرات التجميل الثقيلة التي تبقى لساعات طويلة دون تنظيف جيد، وهو ما يؤدي إلى ما يسمى بـ "حبّ الشباب التجميلي".

ـ الإفراط في العناية بالبشرة.. خطأ شائع:

ويلجأ كثيرون لتجربة عدة منتجات في وقت واحد، لكن الاستخدام المتنوع لمكونات نشطة يربك توازن البشرة ويسبب التهابًا. لذلك ينصح الأطباء بالاكتفاء بمنتج أو اثنين فقط لمدة لا تقل عن 4 أسابيع لتقييم الفعالية قبل التغيير.

ـ التوتر والهرمونات وراء تفاقم البثور:

ويزداد إفراز الهرمونات المحفزة للغدد الدهنية قبل الدورة الشهرية أو في فترات الضغط النفسي، مما يزيد انسداد المسام والالتهابات الجلدية. كما أن قلة النوم والإجهاد المهني قد يضاعفان المشكلة بشكل واضح.

وينصح الأطباء بالتعامل مع التوتر عبر:

ـ التأمل والتنفس العميق

ـ المشي وممارسة الرياضة

ـ النوم المنتظم

الغذاء ونمط الحياة

وتشير دراسات طبية إلى أن الأطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي مثل الخبز الأبيض والحلويات ترفع نشاط الغدد الدهنية. كما أن الحليب خفيف الدسم قد يزيد مستويات هرمون IGF-1 المرتبط بالالتهابات الجلدية.

وينصح الخبراء بتناول:

ـ الحبوب الكاملة

ـ الخضروات والفواكه

ـ الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات

ـ العادات اليومية التي لا ينتبه لها البعض:

وإهمال تنظيف الهاتف المحمول يعرض البشرة لعدد هائل من البكتيريا التي تنتقل للوجه بسهولة، إضافة إلى تأثير السفر المتكرر وتقلبات الحرارة على توازن البشرة. كما أن واقيات الشمس الثقيلة قد تسد المسام إذا لم تكن خالية من الزيوت.

ـ النتيجة: التوازن هو سر البشرة الصحية:

ويؤكد الخبراء أن علاج حبّ الشباب عند البالغين لا يعتمد على كثرة المنتجات بل على تنظيم نمط الحياة واتباع روتين بسيط ومتوازن. فالبشرة تحتاج إلى عناية معتدلة، ونظام غذائي صحي، وإدارة جيدة للتوتر، لتحافظ على صفائها وتقلل فرص ظهور البثور المتكررة.