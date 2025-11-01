عضو مجلس الموسيقيين: افتتاح المتحف المصري حدث يعيد كتابة ذاكرة الوطن

أعرب الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وأستاذ جامعة حلوان، عن سعادته البالغة بافتتاح المتحف المصري الكبير مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل لحظة فارقة في الوعي الوطني والثقافي للمصريين.

وقال الدكتور محمد عبد الله إن افتتاح المتحف ليس مجرد فعالية رسمية، بل هو ميلاد جديد لروح مصر الخالدة، وتجسيد لعظمة حضارة علّمت العالم معنى الإبداع والخلود.

وأضاف: هنا تتحدث الحجارة، وتتنفس الجدران عبق التاريخ، لتعيد إلى الأذهان عبقرية المصري القديم الذي بنى وأبدع وسجّل اسمه في صفحات المجد الإنساني .

وأشار عبد الله إلى أن المتحف يشكّل جسرًا بين الماضي والحاضر، حيث تمتزج فيه أنفاس الأجداد بروح الأبناء الذين يحملون شعلة الحضارة ويواصلون المسيرة.

وأوضح أن كل قطعة داخل المتحف تحكي قصة وطن لا يعرف الانكسار، وأن مصر كما قال لا تكتفي بصناعة التاريخ، بل تصنع المستقبل أيضًا .

واختتم كلمته مؤكدًا أن هذا الافتتاح يبعث برسالة قوية للعالم أجمع بأن مصر لا تزال منارة الحضارة وموطن الإبداع الإنساني الأول، وأن أبناءها ماضون في حفظ تراثها وبناء مجدها بروحٍ لا تعرف المستحيل