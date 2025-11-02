صحة القليوبية: نتائج مطابقة 100% بمعمل القناطر الخيرية في اختبار ضبط الجودة الخارجية

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن اجتياز إدارة المعامل ومعمل مستشفى القناطر الخيرية لاختبار كفاءة الفيروسات الكبدية (B وC) وفيروس نقص المناعة المكتسبة بنسبة مطابقة 100%، وذلك في اختبار ضبط الجودة الخارجية المرسل من المعامل المركزية بالقاهرة.



وقال وكيل الوزارة إن هذا الإنجاز يأتى في إطار خطة المديرية لتطوير الأداء العلمي والفني بالمعامل، وسعي إدارة المعامل للحصول على الاعتماد في الاختبارات الحيوية والخدمات المعملية المتخصصة، وتطبيق معايير الجودة الشاملة لضمان دقة النتائج وسرعة الخدمات المقدمة للمرضى.



وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة ندا عابد، مدير إدارة المعامل بالمديرية، والتي أكدت أن هذا النجاح يعكس الجهود المستمرة لرفع كفاءة الكوادر الفنية وتطبيق نظم الجودة القياسية داخل المعامل.



وتوجهت إدارة المعامل بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور تميم إبراهيم الدسوقي، مسئول الجودة بإدارة المعامل،والدكتورة حنان علي الليثي، مدير معمل مستشفى القناطر الخيرية.