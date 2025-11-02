قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المايسترو إيمان جنيدي.. أول قائدة أوركسترا في صعيد مصر تبهر العالم من المتحف المصري الكبير
10 نجوم.. الغيابات تعصف بالزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
وزيرة الثقافة الروسية: المتحف الكبير يتيح عرض كنوز مصر التاريخية للجمهور العالمي

أ ش أ

أكدت وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموف، أن المتحف المصري الكبير سيتيح عرض كنوز مصر التاريخية للجمهور العالمي بأكبر قدر ممكن من خلال التقنيات الرقمية، ومعارض الوسائط المتعددة، والبرامج التعليمية، مشددة على أن افتتاح المتحف يعد حدثا بارزًا للعالم أجمع.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط السبت - إن مشاركتها في افتتاح المشروع، يعكس احترام موسكو للتعاون الوثيق القائم مع مصر، وتفتح آفاقا جديدة للبحوث المشتركة وتبادل الخبرات، مؤكدة أن المتحف المصري الكبير لن يكون مركزا لحفظ وعرض القطع الأثرية المصرية فحسب، بل سيكون أيضًا منصة رائدة للبحث العلمي والتبادل الدولي؛ وذلك يكمن في تفرده في حجمه، وتقنياته الحديثة ونهجه التفاعلي مع الزوار.

ولفتت إلى أن العلاقات الروسية المصرية لها تاريخ طويل، يعود إلى القرن التاسع عشر، عندما شارك العلماء الروس بنشاط في دراسة التراث المصري القديم مؤكدة أن البعثات الأثرية المشتركة، والتبادلات المتخصصة، والمشروعات العلمية خلال القرن العشرين، كان لها دورا كبيرا في تعزيز الشراكة الثنائية، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. 

