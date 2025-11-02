قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملكة رانيا: افتتاح المتحف المصري الكبير حفل رائع يجسد حاضر مصر وتاريخها العريق
بسبب الأجرة .. ضبط سائق ميكروباص تعدّى بالسب على الركاب في طوخ
خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي فى الإمارات.. تعرف على موعد سفره
هجوم على عمرو وهبة بعد تجاهل البطلة الأوليمبية فريال أشرف.. إيه الحكاية؟
تعرف على موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد
مهيب عبد الهادي: للأسف كالعادة سيناريوهات كرة اليد المصرية الغريبة
تكرار لسيناريو ميسي وكاكا .. تفاصيل صادمة لإصابة لامين يامال نجم برشلونة
إحالة 4 أفراد بأحد مستشفيات النساء والولادة في أسيوط للمحاكمة التأديبية
محمد صلاح يدخل نادي الـ250 هدفا.. احتفاء عالمي بإنجاز جديد للفرعون المصري
وزير إسرائيلي: الخط الأصفر في غزة إجراء مؤقت وليس حدوداً دائمة
تعذر الحضور | تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر محمد عبد العاطي
أصداء الافتتاح الأسطوري.. دبلوماسيون: الحضور الدولي غير المسبوق بافتتاح المتحف الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية الرئاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخدمات البيطرية: 3 حملات قومية نجحت في تحصين ملايين الرؤوس من الثروة الحيوانية

تحصين الماشيه
تحصين الماشيه
شيماء مجدي

تُكثّف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الميدانية عبر الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات، لتنفيذ أعمال التقصي والمتابعة الدورية لأسواق ومزارع الماشية، وذلك بالتزامن مع استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية.


وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، مشيرا الى ضرورة أن تشمل المتابعة اليومية المرور على جميع المزارع والأسواق الكبرى لضمان سلامة القطعان ورفع تقارير لحظية عن أي متغيرات، وذلك لطمأنة المربين والمواطنين على أن الثروة الحيوانية بخير ومنتجاتها آمنة تماماً. 
وشدد الوزير على أن منظومة العمل داخل الوزارة تتميز بـالتناغم والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية لدعم المُربّي وحماية ثروة مصر الحيوانية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تضم: الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري، ومعاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية المعنية بمجالات الثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتطوير اللقاحات، فضلا صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

ووجه وزير الزراعة، بضرورة أن تغطي خطط التحصين والمتابعة والتقصي "من بيت لبيت ومن نجع لنجع" في جميع القرى، بهدف رفع المناعة الوقائية للقطيع القومي ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خاصة مع دخول فصل الشتاء.
وأكد فاروق على ضرورة رفع مناعة القطيع الوطني ضد العترة الجديدة (SAT1) من خلال إضافة هذه العترة إلى اللقاحات المستخدمة، موجهاً باستمرارية توفير اللقاحات المحلية المعتمدة بجودة عالية وكميات كافية، والدفع بلجان تقصّي وتحصين وإرشاد بيطري ميدانياً لرصد أي أعراض مرضية مبكراً.

من جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة، تم تكثيف عمل فرق "الخدمات البيطرية في الميدان" في أعمالها الرقابية والتوعوية، والمرور الدوري والدائم على جميع أسواق الماشية وكافة أماكن تجمعها، لتنفيذ أعمال التقصي الدوري والنشط وإجراء عمليات التحصين.
وأشار إلى أن الحملة القومية للتحصين تُطلق ثلاث مرات سنوياً على مراحل تأسيسية وتنشيطية لضمان الوقاية طويلة المدى، لافتاً إلى أن الفرق البيطرية تعمل حالياً على مدار الساعة لتغطية أكبر نطاق جغرافي، مع تنظيم ندوات توعوية مكثفة في القرى والأسواق لرفع وعي المربين بأهمية التعاون والإجراءات الوقائية.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نتائج الحملات القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الحملة الأولى بلقاح مُدمج شملت تحصين 3.6 مليون رأس ماشية، فيما وصلت أعداد التحصين في الحملة الثانية باللقاح المُدمج إلى 3.4 مليون رأس ماشية، بينما نجحت حملة لقاح السات (SAT 1)، - وهي حملة استثنائية- في تحصين حوالي 4 مليون رأس ماشية، وتجاوزت الحملة القومية الثالثة الجارية حالياً (لقاح مُدمج + السات ١)، والتي بدأت في 25 أكتوبر الماضي، حاجز الـ 800 ألف رأس حتى الآن.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين بضرورة التعاون الكامل مع اللجان البيطرية والسماح بالكشف والتحصين وتسجيل البيانات بجميع الجرعات المقررة، مؤكدة أن الوقاية مسؤولية مشتركة،والتحصين أمان للثروة الحيوانية، كما دعت الهيئة للتواصل على الخط الساخن رقم (19561) للإبلاغ عن أي حالة مرضية أو طلب تحصين، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا لمستهدفات الدولة في التنمية الريفية المستدامة.

الزراعة الحمى القلاعية الوادي المتصدع الثروة الحيوانية وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

"الميول الأدبية لدى الأطفال" أحدث إصدارات دار الكتب

أشرف عبد الباقي

إيرادات الأفلام.. أشرف عبد الباقي يصدم الجميع وماجد الكدواني يعود للمركز الثاني

فاطمة سعيد

فاطمة سعيد: رزقت بتوأم قبل أسابيع من افتتاح المتحف الكبير

بالصور

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد