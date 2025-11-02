سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم

نظمت البعثات المصرية في الخارج الليلة الماضية فاعليات مكثفة تزامنا مع الافتتاح التاريخي المهيب للمتحف المصري الكبير، في تجسيد لعالمية الحدث ومكانة مصر الحضارية والتاريخية الفريدة.

وشهدت الاحتفالات حضورا غفيرا من كبار المسئولين والشخصيات العامة والجاليات المصرية ومواطني دول الاعتماد بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المؤسسات الثقافية ووسائل الاعلام، حيث قامت السفارات والقنصليات المصرية بنقل فعاليات الافتتاح مباشرة، في أجواء احتفالية تعكس الفخر بالتراث والحضارة المصرية العريقة وتقدير العالم لهذا الصرح الثقافي الاستثنائي.

وجاءت الفعاليات في مختلف المدن في أنحاء العالم فى إطار حرص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على إبراز ما يمثله المتحف المصري الكبير من صرح فريد من نوعه يجسد عبقرية الحضارة المصرية القديمة وقدرتها على الإلهام في الحاضر والمستقبل، ويجسد دور مصر الراسخ على مدار قرون في مد جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب، وترسيخ قيم الحوار والاحترام المتبادل، انطلاقًا من أرضها التي كانت ولاتزال منارة للسلام والتعايش الإنساني المشترك.