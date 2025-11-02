تأجيل مُحاكمة عاطل بتهمة التحـ.ـرش بفتاة في روض الفرج

قررت محكمة جنح روض الفرج، تأجيل جلسة محاكمة عاطل على خلفية اتهامه بالتحـ.ـرش بفتاة بدائرة قسم شرطة روض الفرج لـ 12 نوفمبر الجاري .

التحرش بفتاة

وكشف أمر إحالة المتهم، أنه بدائرة قسم شرطة روض الفرج تحـ.ـرش بفتاة خلال توقفها في الشارع تنتظر وسيلة للمواصلات، كما أن المتهم وجه إلى المجني عليها التي لم تتجاوز الثامنة عشرة، عامًا ألفاظا تخدش الحياء وحاول ملامسة جسدها فصرخت واستغاثت بالأهالي.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث في الهاتف وأساءت المجني عليها الفهم واعتقدت أن الكلام موجهًا إليها، وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.