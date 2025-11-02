سفير أوزبكستان: خطاب الرئيس السيسي في افتتاح المتحف يجسد رؤية استراتيجية للحوار والسلام

رحب سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف بالافتتاح الرائع للمتحف المصري الكبير .. مؤكدا أن هذا الحدث يعد حدثاً بارزاً في الحفاظ على التراث الثقافي العالمي، ورمزاً شامخاً لإسهام مصر الحضاري .

وأعرب السفير - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم / الأحد / عن عميق التقدير لخطاب الرئيس السيسي الذي تضمن أفكارا تعكس الرؤية الاستراتيجية لمصر كمركز للثقافة والحوار الدولي موضحا أن خطاب السيسي يتوافق مع نهج قيادة أوزبكستان الجديدة، التي تسعى بدورها إلى تعزيز السلام والصداقة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول .

وأضاف أن افتتاح المتحف سيشكل دافعاً هاماً لتنمية التبادل الثقافي والسياحي، وسيُسهم في تعزيز العلاقات الدولية بروح من التفاهم والشراكة .. متوقعا أن يُصبح المتحف المصري الكبير، الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة، أحد أكبر المجمعات الأثرية وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، مفتوحاً للتعاون الدولي و الناس عامة .