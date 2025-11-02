قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يستقبل وزير شؤون المسلمين في سنغافورة ويناقشان تعزيز العلاقات العلمية
مدبولي: مصر تقدم كل الدعم للشقيقة لبنان للخروج من محنتها
تنفيذ 2800 نشاط في 25 محافظة.. أبرز جهود وحدة السكان المركزية خلال شهر أكتوبر 2025
مدبولي ونظيره اللبناني يوقعان 15 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمرها التجسسي الخامس ضمن خطتها لتعزيز المراقبة العسكرية
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أونروا: أكثر من 70 ألف نازح يعيشون في ملاجئ الوكالة والمناطق المحيطة بها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت وكالة أونروا أن هناك أكثر من 70 ألف نازح يعيشون في ملاجئ الوكالة والمناطق المحيطة بها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال مسئول أمريكي إن حركة حماس تلقت إخطارا يمنحها مهلة مدتها 24 ساعة لإخلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف "الخط الأصفر" في قطاع غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسئول قوله إن إسرائيل تعتزم بعد انقضاء المهلة فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيتحرك بعد ذلك لاستهداف مواقع تابعة لحماس داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكشف تقرير صادر عن مكتب مراقب الحسابات في وزارة الخارجية الأمريكية عن الـ"مئات" من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسئولين أمريكيين قولهما إن "وزارة الخارجية ستستغرق سنوات لدراسة هذه الانتهاكات".

ويُعدّ هذا أول تقرير صادر عن الإدارة الأمريكية يُقرّ بمثل هذه الانتهاكات في غزة. 

وقال المسئولان إن نتائج التقرير تُثير شكوكًا حول إمكانية التحقيق مع إسرائيل على أفعالها، نظرًا لكثرة الحوادث وطبيعة العملية المُتحيزة لصالحها.


 

وكالة أونروا أونروا نازح ملاجئ الوكالة حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

افتتاح حفل المتحف المصري الكبير

مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

عمر مرموش

جوارديولا يمنح الفرصة لمرموش في مواجهة بورنموث.. التشكيل المتوقع للسيتي

مرموش

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بورنموث.. موقف عمر مرموش

يوسف عمرو

مينا ماهر يشيد بأداء يوسف عمرو نجم الزمالك للناشئين لكرة اليد

بالصور

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد