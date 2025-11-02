أونروا: أكثر من 70 ألف نازح يعيشون في ملاجئ الوكالة والمناطق المحيطة بها

أعلنت وكالة أونروا أن هناك أكثر من 70 ألف نازح يعيشون في ملاجئ الوكالة والمناطق المحيطة بها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال مسئول أمريكي إن حركة حماس تلقت إخطارا يمنحها مهلة مدتها 24 ساعة لإخلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف "الخط الأصفر" في قطاع غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسئول قوله إن إسرائيل تعتزم بعد انقضاء المهلة فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيتحرك بعد ذلك لاستهداف مواقع تابعة لحماس داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكشف تقرير صادر عن مكتب مراقب الحسابات في وزارة الخارجية الأمريكية عن الـ"مئات" من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسئولين أمريكيين قولهما إن "وزارة الخارجية ستستغرق سنوات لدراسة هذه الانتهاكات".

ويُعدّ هذا أول تقرير صادر عن الإدارة الأمريكية يُقرّ بمثل هذه الانتهاكات في غزة.

وقال المسئولان إن نتائج التقرير تُثير شكوكًا حول إمكانية التحقيق مع إسرائيل على أفعالها، نظرًا لكثرة الحوادث وطبيعة العملية المُتحيزة لصالحها.



