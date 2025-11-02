قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل وزير شؤون المسلمين في سنغافورة ويناقشان تعزيز العلاقات العلمية
مدبولي: مصر تقدم كل الدعم للشقيقة لبنان للخروج من محنتها
تنفيذ 2800 نشاط في 25 محافظة.. أبرز جهود وحدة السكان المركزية خلال شهر أكتوبر 2025
مدبولي ونظيره اللبناني يوقعان 15 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمرها التجسسي الخامس ضمن خطتها لتعزيز المراقبة العسكرية
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
أخبار العالم

«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية

بن غفير
بن غفير
فرناس حفظي

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم (الأحد)، لائحة اتهام ضد يوسف عين إيلي، البالغ من العمر 23 عامًا من مدينة طبريا، بتهمة التجسّس لصالح عُملاء إيرانيين.


ووفقًا للائحة الاتهام، بدأ المتهم منذ أواخر عام 2024 بجمع معلومات عن فنادق في منطقة البحر الميت ومواقع سياحية أخرى في الجنوب، ونقلها إلى جهات إيرانية مقابل نحو 10 آلاف شيكل. كما أُشير إلى أنه تلقّى توجيهات بتنفيذ مهام إضافية لم يُنفّذها، من بينها جمع معلومات عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتشكيل خلية داخل إسرائيل، وإلقاء قنبلة يدوية على مبنى سكني.


وأوضحت التحقيقات، التي أجراها جهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية (ياشابال) التابعة لشرطة لاهف 433، أن المتهم كان على اتصال مباشر مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وكُلّف بمهام تشمل جمع بيانات عن جنود الجيش الإسرائيلي، وتوثيق مواقع عسكرية، وإشعال النار في مركبات، والتقاط صور من داخل قواعد تابعة للجيش.


وفي بيان مشترك، قال الشاباك والشرطة الإسرائيلية: "نُحذّر مجددًا مواطني دولة إسرائيل وسكانها من التواصل مع عناصر أجنبية معادية، أو تنفيذ مهام لصالحها مقابل أجر. ستواصل قوات الأمن العمل بحزم لتقديم كل من يتعاون مع جهات معادية إلى العدالة".


ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من القضايا الأمنية التي تم الكشف عنها منذ بداية الحرب، حيث أُعلن مؤخرًا عن عشرات حالات التجسس لصالح إيران، من بينها قضية الجندي الاحتياطي ماور كرينغل، الذي اتُهم بتوثيق أهداف عسكرية لإيران وتلقّى عرضًا بقيمة 100 ألف شيكل لتنفيذ عملية اغتيال ضد قائده، قبل أن يُحبط مخططه.

