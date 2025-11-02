كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟

احتفل السائحون في مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، على طريقتهم الخاصة في المحافظات.

جنوب سيناء

عاش السائحون من مختلف الجنسيات، ليلة فرعونية رائعة ليلة أمس بمشاركة واسعة من الفنادق والمنشآت السياحية والجهات التنفيذية، في بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور قادة وملوك وزعماء العالم ورؤساء عدد من المنظمات الدولية.

وارتدى السائحون من مختلف الجنسيات الزي الفرعوني احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك فى ظل توجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير شاشات عرض عملاقة في الميادين والمناطق السياحية بجميع المدن، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والسائحين لمتابعة هذا الحدث العالمي الفريد.

وأكد المحافظ أن مشاركة المؤسسات السياحية والفنادق الكبرى تأتي دعمًا للمبادرة الوطنية ورؤية الدولة التي تهدف إلى تعميم المشاركة الشعبية في الفعاليات القومية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تجسد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وأوضح المحافظ، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة أعدتها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان المشاركة الواسعة في هذا الحدث الثقافي الأضخم في القرن الحادي والعشرين، مشيدًا بروح التعاون التي أظهرتها جميع الفنادق والمنشآت السياحية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن الأمر لم يقتصر على المدن السياحية فقط، بل شمل جميع مدن المحافظة ،والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات الذين احتشدوا أمام الشاشات العملاقة في الميادين والساحات لمتابعة لحظات افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط مشاعر الفخر والسعادة، وأجواء احتفالية تزينت فيها الميادين بالأعلام والأنوار، حيث حرصت الوحدات المحلية والمواطنون في كل مدينة على المشاركة في متابعة فعاليات الافتتاح في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

وأشار اللواء خالد مبارك، إلى أن هذا التفاعل الشعبي يعكس وعي المصريين واعتزازهم بحضارتهم، كما يُبرز مكانة محافظة جنوب سيناء كواجهة مشرفة لمصر أمام العالم، تجمع بين السياحة والثقافة في صورة حضارية تليق بمكانة الوطن وتاريخه العريق.

ووجّه محافظ جنوب سيناء، الشكر والتقدير لجميع الفنادق والمنشآت السياحية، التي شاركت في بث فعاليات الافتتاح، مؤكّدًا أن تفاعلهم مع الحدث يعكس حسًّا وطنيًا راقيًا، ويعزز من مكانة جنوب سيناء كعاصمة للسياحة الثقافية العالمية.

احتفال الاجانب باحتفال المتحف المصري الكبير

شهدت ساحة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ توافد الأجانب والعرب والمصريين أمام شاشة العرض الكبرى، لمشاهدة الاحتفالية العالمية لافتتاح المتحف المصري الكبير، وسط حالة من الإعجاب والانبهار من أجواء الاحتفالية المبهجة.

وجاب المزمار والطبل البلدي الساحة وسط أجواء مبهجة تعكس مكانة المتحف عالميًا وأهمية الحدث في تاريخ مصر الثقافي.

وأعرب مواطنو مدينة شرم الشيخ عن فخرهم واعتزازهم بهذا الحدث، حيث قالت شيرين الهواري، أحد مواطني المدينة، إن مصر كلها تعيش مصر اليوم لحظات تاريخية استثنائية مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أضخم الصروح الحضارية والثقافية في العالم، والذي يمثل تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب ليصبح أيقونة جديدة تعبر عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وريادتها الإنسانية عبر العصور.

فيما أعرب أحمد مجدي عن سعادته واعتزازه بهذا الحدث الاستثنائي الذي ينتظره العالم وليس المصريين فقط، مؤكدا أن حفل الافتتاح يعد أكبر حملة دعائية غير مباشرة لسياحة الآثار بمصر، من خلال عرض مبهر لأكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وأوضح أن هذا المتحف كان حلما أصبح واقع يبهر العالم، وكأن مصر تتحدث من خلاله عن حضارتها العظيمة، وتاريخها العريق بالدليل وليس بالكلام.

وقامت محافظة جنوب سيناء بتجهيز 22 شاشة عرض عملاقة في مختلف المدن لبث الافتتاح المباشر للمتحف المصري الكبير، بينها 9 شاشات بمدينة شرم الشيخ بمناطق "الحديقة المركزية، السوق القديم أمام مسجد الصحابة، خليج نعمة، أمام مطار شرم الشيخ الدولي، شارع السلام، أمام متحف شرم الشيخ، دلتا شرم، سوهو سكوير، أمام المسرح الروماني"، إضافة إلى شاشات الفنادق الكبرى، وتجهيز شاشتين بمدينة طور سيناء، إحداهما على شاطئ القمر، والأخرى بمنطقة مقصد العائلة، و3 شاشات بمدينة دهب في منطقة دهب سكوير، والعصلة، والمسبط، وشاشة بميدان الساعة بمدينة رأس سدر، وشاشة بقاعة المروة وشاشة بالقاعة الذهبية بمدينة أبو زنيمة.

وفي مدينة سانت كاترين، تم تجهيز شاشة بالنادي الاجتماعي بمركز الشباب، وشاشة بالسوق التجاري بمدينة أبو رديس، لتمكين المواطنين والسائحين من متابعة الحدث التاريخي في أجواء احتفالية تعكس حضارة مصر وريادتها.

الاقصر

في مشهد يعكس عظمة الحدث واعتزاز المصريين بحضارتهم، شهدمحافظة الأقصر مساء اليوم توافد أعداد كبيرة من الأهالي والسائحين إلى ميدان أبو الحجاج وعدد من الميادين الرئيسية، لمتابعة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر الشاشات العملاقة التي أعدتها المحافظة خصيصًا لنقل الفعالية التاريخية بشكل مباشر.

وجاءت هذه الخطوة بتوجيهات من المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حرصًا على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين والسائحين المقيمين بالمحافظة لمتابعة الحدث العالمي الذي تنتظره مصر والعالم أجمع، في أجواء احتفالية مبهجة تزينت فيها الميادين بالأعلام والإضاءة المبهرة وصور رموز الحضارة المصرية القديمة.

وتفاعل الحضور مع لقطات الافتتاح التي تعرض على الشاشات، وسط حالة من الفخر والزهو بالحضارة المصرية التي تقف اليوم لتؤكد مجددًا أنها منارة التاريخ الإنساني. وحرصت الأسر والأطفال والسائحون من مختلف الجنسيات على التقاط الصور التذكارية .

وأكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جاهزيتها الكاملة لتأمين مواقع العرض وتنظيم حركة المواطنين، مع توفير أماكن جلوس مناسبة ومتابعة مستمرة لضمان سير الاحتفال في أجواء حضارية تليق باسم الأقصر وعراقة مصر.