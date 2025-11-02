رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة

أكد الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره، الدكتور مصطفي مدبولي: “ علاقتنا هي نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة”.

وأضاف أن ما يجمع مصر ولبنان لا يقاس بعدد إتفاقيات، بل بعمق الثقة التي تربط بين شعبين جمعتهما التاريخ.

وشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونظيره اللبناني، التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك وفقًا لما عرضته فضائية "إكسترا نيوز".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، جلسة مباحثات ثنائية موسعة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعقبها انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.