مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، مشيرًا إلى توقيع 15 مذكرة تفاهم خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المتابعة الفورية لتطبيق هذه المذكرات، خصوصًا في المجال الاقتصادي، ستسهم في دفع حجم التبادل التجاري وتطوير المشاريع المشتركة بما يخدم شعبي البلدين.

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.