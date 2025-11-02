مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونظيره اللبناني، التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك وفقًا لما عرضته فضائية "إكسترا نيوز".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، جلسة مباحثات ثنائية موسعة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعقبها انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ومن المقرر مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد استقبل، أمس، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور نواف سلام رئيس وزراء لبنان، الذي وصل على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لحضور اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة.

وحضر مراسم الاستقبال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.