سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يُدشّن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» لفحص نظر 456 ألف طالب بالمجان

مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا
مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا
إبراهيم الهواري

دشن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا" للكشف المبكر على نظر طلاب المدارس الابتدائية.

وقد انطلقت المبادرة من مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بقرية شبلنجه التابعة لمركز ومدينة بنها، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتستهدف المبادرة، التي تُعد جزءًا أصيلاً من مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، فحص نظر ما يقرب من 456 ألف طالب وطالبة من الفئة العمرية 6-12 سنة بالمدارس الابتدائية على مستوى المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة لضمان الكشف المبكر عن أي مشكلات بصرية قد تؤثر على مسيرتهم التعليمية ومستقبلهم.

وأكد المحافظ، خلال تدشين المبادرة، الأهمية القصوى للرعاية الصحية للأطفال، مشددًا على أن المبادرة لا تقتصر فقط على الكشف وقياس النظر، بل تمتد لتوفير العلاج اللازم بالمجان.

وقال إنه سيتم توفير نظارات طبية مجانية للأطفال الذين تثبت الفحوصات حاجتهم إليها، بالإضافة إلى توفير خدمات التصحيح والعلاج الطبي أو الجراحي لمن يحتاجون ذلك دون أي تكلفة على الأسر.

وقد رافق المحافظ خلال تدشينه للمبادرة كل من الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة، ومصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، ووليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، حيث تابعوا سير عمليات الفحص واستمعوا إلى شرح مفصل حول آليات عمل الفرق الطبية المتخصصة.

وتُعول المحافظة على نجاح هذه المبادرة في بناء جيل سليم البصر وقادر على التحصيل العلمي بكفاءة.

القليوبية عيون أطفالنا مستقبلنا مديرية الصحة

