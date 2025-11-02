محافظ القليوبية يُدشّن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» لفحص نظر 456 ألف طالب بالمجان

دشن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا" للكشف المبكر على نظر طلاب المدارس الابتدائية.

وقد انطلقت المبادرة من مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بقرية شبلنجه التابعة لمركز ومدينة بنها، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتستهدف المبادرة، التي تُعد جزءًا أصيلاً من مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، فحص نظر ما يقرب من 456 ألف طالب وطالبة من الفئة العمرية 6-12 سنة بالمدارس الابتدائية على مستوى المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة لضمان الكشف المبكر عن أي مشكلات بصرية قد تؤثر على مسيرتهم التعليمية ومستقبلهم.

وأكد المحافظ، خلال تدشين المبادرة، الأهمية القصوى للرعاية الصحية للأطفال، مشددًا على أن المبادرة لا تقتصر فقط على الكشف وقياس النظر، بل تمتد لتوفير العلاج اللازم بالمجان.

وقال إنه سيتم توفير نظارات طبية مجانية للأطفال الذين تثبت الفحوصات حاجتهم إليها، بالإضافة إلى توفير خدمات التصحيح والعلاج الطبي أو الجراحي لمن يحتاجون ذلك دون أي تكلفة على الأسر.

وقد رافق المحافظ خلال تدشينه للمبادرة كل من الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة، ومصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، ووليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، حيث تابعوا سير عمليات الفحص واستمعوا إلى شرح مفصل حول آليات عمل الفرق الطبية المتخصصة.

وتُعول المحافظة على نجاح هذه المبادرة في بناء جيل سليم البصر وقادر على التحصيل العلمي بكفاءة.