مدبولي: توقيع 15 مذكرة تفاهم لتعميق التعاون بين مصر ولبنان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع 15 مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى محضر الاجتماع، يمثل خطوة مهمة لتعميق العلاقات بين مصر ولبنان بعد زيارة الرئيس جوزيف عون.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى أهمية المتابعة المستمرة لهذه المذكرات، مع توجيه الشكر لجميع الزملاء على جهودهم، مشددًا على أن التعاون يمتد إلى مختلف المجالات بما يضمن استقرار البلدين ورفاه شعبيهما.

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصطلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.