مدبولي: مصر تقدم كل الدعم للشقيقة لبنان للخروج من محنتها

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن مصر تدين التجاوزات التي حدثت من قبل إسرائيل في الجنوب اللبناني، مشددا على ضرورة سحب إسرائيل قواتها من المناطق في لبنان.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تقدم كل الدعم المصري للشقيقة لبنان للخروج من محنتها.

وأوضح مدبولي بحثنا تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، مشيرا إلي أن هذا الموقف لقي تقديرا كبيرا بشأن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.

ووجه مدبولي التحية والتقدير لنظيره اللبناني على تواجده في مصر علي مدار يومين لحضور اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة.