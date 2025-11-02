مدبولي ونظيره اللبناني يوقعان 15 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة

رحب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بنظيره اللبناني الدكتور نواف سلام والوفد المرافق له، ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس اللبناني متمنيا التقدم والازدهار للدولة اللبنانية .

وأضاف رئيس الوزراء أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة تعقد بعد آخر لجنة من 9 سنوات وذلك لمتابعة تنفيذ عمل المذكرات و الاتفاقيات بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات المصرية اللبنانية شهدت زخما كبيرا في العلاقات بين البلدين . وأوضح أنه سوف يزور لبنان الشهر المقبل؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المشتركة.

وأضاف أنهم وقعوا اليوم ١٥ مذكرة تفاهم واتفاقية بين مصر ولبنان في عدد من المجالات لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين في حدود مليار دولار وسوف يتضاعف هذا الرقم في الفترة المقبلة.