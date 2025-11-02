نواف سلام: لا ننسى مواقف مصر الأخوية خاصة على الصعيد الدبلوماسي في المحافل الدولية

أعرب الدكتور نواف سلام عن تقديره لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم أمن وسلام المنطقة، مؤكدًا أن مصر دائمًا إلى جانب لبنان في المحن.

وقال سلام: «لا ننسي مواقف مصر الأخوية، خاصة على الصعيد الدبلوماسي في المحافل الدولية»، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك ببناء مستقبل أفضل لشعبيهما.

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصطلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.