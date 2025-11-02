نواف سلام: خيوط الصداقة بين مصر ولبنان تقود التعاون نحو المستقبل

أوضح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن هدف زيارته للقاهرة هو تعزيز العلاقات بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، وحث على ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع وإنجازات فعلية.

وقال سلام إن الشعبين اللبناني والمصري مرتبطان بخيوط متينة من الصداقة والتقدير، مؤكدًا الرغبة في «حمل هذه الروح نحو المستقبل وتطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين».

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.