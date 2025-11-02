قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بابا الفاتيكان يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود الإغاثة في السودان
المنصب كبير على عبد الرؤوف.. شوبير يعلق على تدريب الزمالك مؤقتًا
وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستأنف على قرار لجنة شئون اللاعبين بإلزامه بسداد 5 ملايين جنيه لروقا

نادي الزمالك
نادي الزمالك
القسم الرياضي

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بصدور قرار من لجنة شئون اللاعبين يقضي بأحقية لاعب الفريق السابق محمد أشرف “روقا” في الحصول على مبلغ 5 ملايين و2361 جنيهًا من النادي، وهي المستحقات المالية المتأخرة التي طالب بها عقب رحيله عن القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن الخطاب تم تحويله إلى الشئون القانونية بنادي الزمالك، لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم استئناف رسمي ضد القرار الصادر لصالح اللاعب، في محاولة لتسوية الأزمة أو تقليص المبلغ المستحق.

وكان محمد أشرف روقا قد تقدم بشكوى رسمية عبر محاميه أحمد الحفناوي إلى لجنة شئون اللاعبين، للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، والتي تُقدَّر بأكثر من خمسة ملايين جنيه، بعد إنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي وحصوله على الاستغناء الخاص به.

من جانبه، أكد أحمد الحفناوي، محامي اللاعب، أن لجنة شئون اللاعبين أصدرت قرارًا نهائيًا بأحقية موكله في الحصول على كامل مستحقاته، مشددًا على أن الخطوة التالية ستكون طلب وقف قيد الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال عدم سداد المبلغ، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

نادي الزمالك الزمالك أشرف روقا روقا محمد اشرف روقا اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

فرقة كايروكي

فرقة كايروكي تصدر بيانا تعلن فيه تأجيل جولتهم بأوروبا.. تفاصيل

سامي العدل

في ذكراه.. سامي العدل مسيرة إمبراطور الوسط الفني

حسن كامي

فى ذكرى ميلاده.. قصة زواج حسن كامي رغم اختلاف الديانة

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد