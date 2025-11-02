قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: لن نسمح بأن تعود جبهة لبنان مصدر تهديد لإسرائيل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

شدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، على أن “تل أبيب لن نسمح بأن تعود جبهة لبنان مصدر تهديد لإسرائيل وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك”، مؤكدا أن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة لردع أي تصعيد من الحدود الشمالية.

وقال نتنياهو في الجلسة إن “حادثة معتقل سديه تيمان قد تكون أخطر هجوم إعلامي تتعرض له إسرائيل منذ قيامها”، في إشارة إلى تداعيات الحادثة على الساحة الإعلامية والداخلية.

وأضاف أن “الحوثيون مصدر تهديد كبير جدا لإسرائيل وسنفعل كل ما يلزم لإزالته”، كما ذكر أن “حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا في خان يونس ورفح ونعمل للقضاء على عناصرها هناك”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقديرات استخباراتية تضمنت أن «حزب الله استعاد قدراته ونجح في تهريب مئات الصواريخ عبر سوريا»، ما دفع إلى تحذيرات داخلية حول إعادة بناء ترسانة الصواريخ والذخائر.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع هذه التقديرات، بينما أوردت تقارير دولية تفاصيل عن طرق تمويل وإمداد مرتبطة بشبكات قريبة من حزب الله.

وتطرقت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، بحسب ما أشير إليه في الجلسة، إلى أن «الجمعيات الخيرية المدرجة على قوائم العقوبات والمرتبطة بحزب الله دأبت على توجيه المتبرّعين إلى إجراء التحويلات الماليّة عبر مزوّدي خدمات الدّفع الرّقميّة اللّبنانيّين»، مستعينة بسجلات تحويلات ومقابلات توضح استخدام محافظ رقميّة وشركات دفع مقرّها بيروت لإيصال أموال إلى شبكات اجتماعية مرتبطة بالحركة.

وفي سياق مواز، أفادت تقارير أخرى بأن «إسرائيل بدأت تفقد صبرها مع استمرار حزب الله في إعادة تزويد نفسه بالصواريخ، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية»، وأن معلومات استخباراتية تشير إلى أن «حزب الله يقوم بإعادة تخزين صواريخ ومدفعية وأسلحة مضادة للدروع» وأنّ «بعض هذه الأسلحة تصل عبر الموانئ البحرية وعبر طرق تهريب لا تزال تعمل جزئيًا عبر سوريا رغم ضعفها». كما نقل عن مصادر أن «بعض الأسلحة يصنّعها الحزب بنفسه».

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يجري «مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية»، وأنّ إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان رداً على ما تعتبره محاولات لإعادة بناء القوة الهجومية للدائرة الشمالية.

تبقى الأوضاع على الحدود الشمالية والجنوبية محل مراقبة وتحذير من الطرف الإسرائيلي، في حين تسود مخاوف من مضاعفة خطوات عسكرية أو ضربات استباقية إذا ما اعتُبرت التهديدات متحققة وطارئة. التطورات مستمرة وسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه لبنان وحلفاء المنطقة ستحدد مسار الأيام المقبلة.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان إسرائيل حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

ترشيحاتنا

الفنان علاء زينهم

علاء زينهم لـ صدي البلد: افتتاح المتحف المصري الكبير جذب أنظار العالم

ورش مهرجان قنا

بدء الورش التدريبية لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية

فرقة كايروكي

فرقة كايروكي تصدر بيانا تعلن فيه تأجيل جولتهم بأوروبا.. تفاصيل

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فيديو

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد