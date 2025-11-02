نتنياهو: لن نسمح بأن تعود جبهة لبنان مصدر تهديد لإسرائيل

شدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، على أن “تل أبيب لن نسمح بأن تعود جبهة لبنان مصدر تهديد لإسرائيل وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك”، مؤكدا أن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة لردع أي تصعيد من الحدود الشمالية.

وقال نتنياهو في الجلسة إن “حادثة معتقل سديه تيمان قد تكون أخطر هجوم إعلامي تتعرض له إسرائيل منذ قيامها”، في إشارة إلى تداعيات الحادثة على الساحة الإعلامية والداخلية.

وأضاف أن “الحوثيون مصدر تهديد كبير جدا لإسرائيل وسنفعل كل ما يلزم لإزالته”، كما ذكر أن “حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا في خان يونس ورفح ونعمل للقضاء على عناصرها هناك”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقديرات استخباراتية تضمنت أن «حزب الله استعاد قدراته ونجح في تهريب مئات الصواريخ عبر سوريا»، ما دفع إلى تحذيرات داخلية حول إعادة بناء ترسانة الصواريخ والذخائر.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع هذه التقديرات، بينما أوردت تقارير دولية تفاصيل عن طرق تمويل وإمداد مرتبطة بشبكات قريبة من حزب الله.

وتطرقت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، بحسب ما أشير إليه في الجلسة، إلى أن «الجمعيات الخيرية المدرجة على قوائم العقوبات والمرتبطة بحزب الله دأبت على توجيه المتبرّعين إلى إجراء التحويلات الماليّة عبر مزوّدي خدمات الدّفع الرّقميّة اللّبنانيّين»، مستعينة بسجلات تحويلات ومقابلات توضح استخدام محافظ رقميّة وشركات دفع مقرّها بيروت لإيصال أموال إلى شبكات اجتماعية مرتبطة بالحركة.

وفي سياق مواز، أفادت تقارير أخرى بأن «إسرائيل بدأت تفقد صبرها مع استمرار حزب الله في إعادة تزويد نفسه بالصواريخ، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية»، وأن معلومات استخباراتية تشير إلى أن «حزب الله يقوم بإعادة تخزين صواريخ ومدفعية وأسلحة مضادة للدروع» وأنّ «بعض هذه الأسلحة تصل عبر الموانئ البحرية وعبر طرق تهريب لا تزال تعمل جزئيًا عبر سوريا رغم ضعفها». كما نقل عن مصادر أن «بعض الأسلحة يصنّعها الحزب بنفسه».

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يجري «مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية»، وأنّ إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان رداً على ما تعتبره محاولات لإعادة بناء القوة الهجومية للدائرة الشمالية.

تبقى الأوضاع على الحدود الشمالية والجنوبية محل مراقبة وتحذير من الطرف الإسرائيلي، في حين تسود مخاوف من مضاعفة خطوات عسكرية أو ضربات استباقية إذا ما اعتُبرت التهديدات متحققة وطارئة. التطورات مستمرة وسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه لبنان وحلفاء المنطقة ستحدد مسار الأيام المقبلة.