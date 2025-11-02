قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استبعاد أحمد شريف من مباراة طلائع الجيش اليوم

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إستبعاد أحمد شريف من مباراة طلائع الجيش اليوم.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"استبعاد أحمد شريف من مباراة طلائع الجيش اليوم لعدم اكتمال الجاهزية بسبب الإصابة".

التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام طلائع الجيش في السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، كونها الأولى للمدير الفني أحمد عبد الرؤوف بعد توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث يسعى عبد الرؤوف لقيادة الزمالك نحو انطلاقة جديدة واستعادة نغمة الانتصارات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – خوان بيزيرا – شيكو بانزا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

غيابات الزمالك 

يواجه الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف تحديًا كبيرًا في ظل غياب 10 لاعبين عن قائمة المباراة، لأسباب مختلفة تتنوع بين الإصابات والقرارات الفنية.

ويغيب عن الفريق كل من: محمد عواد، محمود الشناوي، صلاح مصدق، بارون أوشينج، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ناصر منسي، محمد السيد، آدم كايد، وأحمد شريف.

ويأتي غياب آدم كايد وأحمد شريف بسبب خضوعهما لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة، بينما استبعد الجهاز الفني باقي اللاعبين لأسباب فنية، في حين خرج محمد السيد من الحسابات لأسباب تربوية تتعلق بعدم تجديد عقده.

الزمالك طلائع الجيش أحمد حسن

أحمد عز
الشرقية
عمرو دياب
برجر
إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

