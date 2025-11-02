"عمل الإسماعيلية" تنظم ندوة توعوية حول مكافحة الإتجار بالبشر وصون حقوق العمال

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية، ندوة توعوية حول مكافحة الإتجار بالبشر وصون حقوق العمال، وذلك بإحدى الشركات العاملة في مجال صناعة الأدوية بمركز فايد، بحضور عدد من العاملين وممثلي الإدارات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان في بيئة العمل.

تناولت الندوة أهمية نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الإتجار بالبشر وسبل مكافحته، حيث استعرضت مروة أنس، مدير إدارة المرأة والطفل بمديرية العمل، مفهوم الإتجار بالبشر، موضحةً أنه يشمل تجنيد أو نقل أو إيواء الأشخاص أو استقبالهم باستخدام وسائل غير مشروعة مثل التهديد أو القوة أو الخداع أو استغلال النفوذ؛ وذلك بهدف السيطرة على الأفراد واستغلالهم، مؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا للكرامة الإنسانية وتتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

كما استعرضت الندوة مؤشرات العمل الجبري التي تتمثل في إجبار الأشخاص على أداء أعمال دون إرادتهم الحرة أو تحت التهديد، مؤكدةً أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية العمال وصون حقوقهم بما يضمن بيئة عمل آمنة ولائقة.

وتطرقت الندوة إلى ضوابط تشغيل الأطفال وفقًا لأحكام قانون العمل، حيث تم التأكيد على أن الحد الأدنى لسن العمل هو ١٥ عامًا، ويُسمح بالتدريب المهني للأطفال من سن ١٤ عامًا في أعمال لا تمس صحتهم أو سلامتهم، مع ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.

تأتي هذه الندوات ضمن خطة مديرية العمل التي تهدف إلى نشر الوعي بحقوق وواجبات العاملين، وتحسين بيئة العمل بما يضمن العدالة والمساواة، وحماية سوق العمل من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.