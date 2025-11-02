مفيدة شيحة لمنتقدي افتتاح المتحف الكبير: احذروا فخ كارهي الوطن

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة قوية لمنتقدي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن الحدث كان على مستوى يليق بعظمة الحضارة المصرية، قائلة: "ما حدث مشهد بحجم الحضارة، والمتحف المصري الكبير يفتح أبواب الزمن من جديد.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار One مساء الأحد، أن افتتاح المتحف جذب اهتمام كل المصريين، مشددة على أن مصر تحتفل اليوم بافتتاح أكبر متحف في العالم.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة: "أنا فخورة بالعظمة اللي عملناها، وبكل حد شارك في هذا الحدث العظيم، وفخورة بالشكل المشرف اللي طلعنا به أمس، و كل الصحف العالمية تتحدث عنا، والافتتاح تريند على كل منصات السوشيال ميديا."

وأكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"بلاش تبقي زي البعدة ومنقعش في فخ الناس اللي مش بيحبوا مصر وأحذروا فخ كارهي الوطن".

واختتمت مفيدة شيحة، حديثها بالقول: "ما حدث ليس مجرد افتتاح متحف، بل لحظة فخر لن تُنسى، والجميع يسأل الآن كيف تمكن المصريون القدماء من بناء كل هذه الآثار بتلك الروعة والإبداع."

