توك شو

مفيدة شيحة لمنتقدي افتتاح المتحف الكبير: احذروا فخ كارهي الوطن

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
عادل نصار

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة قوية لمنتقدي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن الحدث كان على مستوى يليق بعظمة الحضارة المصرية، قائلة: "ما حدث مشهد بحجم الحضارة، والمتحف المصري الكبير يفتح أبواب الزمن من جديد.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار One مساء الأحد، أن افتتاح المتحف جذب اهتمام كل المصريين، مشددة على أن مصر تحتفل اليوم بافتتاح أكبر متحف في العالم.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة: "أنا فخورة بالعظمة اللي عملناها، وبكل حد شارك في هذا الحدث العظيم، وفخورة بالشكل المشرف اللي طلعنا به أمس، و كل الصحف العالمية تتحدث عنا، والافتتاح تريند على كل منصات السوشيال ميديا."

وأكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"بلاش تبقي زي البعدة ومنقعش في فخ الناس اللي مش بيحبوا مصر وأحذروا فخ كارهي الوطن".

واختتمت مفيدة شيحة، حديثها بالقول: "ما حدث ليس مجرد افتتاح متحف، بل لحظة فخر لن تُنسى، والجميع يسأل الآن كيف تمكن المصريون القدماء من بناء كل هذه الآثار بتلك الروعة والإبداع."
 

مفيدة شيحة المتحف المصري المتحف المصري الكبير منتقدي افتتاح المتحف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

