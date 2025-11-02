قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منسقة أممية : وقفنا إلى جانب مصر على مدى عقود دعماً للتنمية

إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر
إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر
أ ش أ

 أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة لا يقتصر على الاحتفاء بقدرة المنظمة على الاستمرار، بل يمثل فرصة للتأمل في جدواها وأهميتها في عالم اليوم.


وقالت بانوفا – في مقالة بهذه المناسبة وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة – إن الأمم المتحدة لم تُنشأ لتكون مجرد نُصب تذكاري شاهداً على التاريخ، وإنما كأداة حية تبعث الأمل وُلدت من رحم الأزمات لخدمة "شعوب الأمم المتحدة"، مؤكدة أن الوعد التأسيسي للمنظمة بإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب وصون حقوق الإنسان وتحقيق التقدم الاجتماعي يتعرض لاختبار غير مسبوق.


وأشارت إلى أن العالم اليوم يواجه تراكماً للأزمات التي تتجاوز الحدود، من تصاعد النزاعات وأزمات المناخ واتساع فجوات عدم المساواة الاقتصادية إلى تسارع وتيرة الثورة التكنولوجية بما يفوق قدرة الحوكمة على مواكبتها، مؤكدة أن جوهر التعددية والتعاون القائم على المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل يبقى البوصلة الأصدق وسط هذه العواصف.


وأضافت بانوفا أن ذلك يتجسد بوضوح في مصر والمنطقة العربية، حيث وقفت الأمم المتحدة إلى جانب مصر على مدى عقود دعماً للتنمية وتعاوناً في أوقات الأزمات، بينما تظل مصر ركيزة للاستقرار في محيط مضطرب، موضحة أن دورها في تسهيل الحوار ودعم السلام وتقديم المساعدات الإنسانية يجسد الدبلوماسية المسؤولة والتعاون متعدد الأطراف.


وأكدت أن مساهمة مصر بصفتها عضواً مؤسساً للأمم المتحدة كانت – وما تزال – تاريخية ومعاصرة في آن واحد، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول التي تبنّت مبادئ العمل الجماعي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، كما تعد من كبار المساهمين في عمليات حفظ السلام على مستوى العالم.


وسلطت بانوفا الضوء على شخصيات مصرية بارزة تركت بصمتها في تاريخ الأمم المتحدة، من بينها الدكتور مصطفى كمال طلبة، والدكتور بطرس بطرس غالي، والدكتورة غادة والي، والدكتور خالد العناني، مؤكدة أن هذه الأسماء تمثل رموزاً لشراكة متواصلة بين مصر والنظام متعدد الأطراف.


كما أشادت بدور القيادة المصرية في العمل المناخي، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) وضعت العدالة المناخية والتكيّف في صميم الأجندة العالمية وأسفرت عن إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"، وهو إنجاز تاريخي لصالح الدول الأكثر ضعفاً.


وأوضحت بانوفا أن مسار إصلاح الأمم المتحدة منذ "قمة المستقبل" عام 2024 واعتماد "ميثاق المستقبل" يهدف إلى جعل التعددية أكثر قدرة على الاستجابة لتحديات العصر، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي ليصبح أكثر عدلاً وقدرة على بناء الصمود واستعادة الثقة في التعاون الدولي.


وأضافت أن المنطقة العربية تواجه اليوم رهانات مرتفعة مع ازدياد الكلفة الإنسانية للنزاعات وأزمات النزوح والهشاشة الاقتصادية، مؤكدة أن الاستقرار يبدأ بالكرامة وأن حقوق الإنسان تمثل الأساس الذي يُبنى عليه السلام والتنمية.


وبيّنت بانوفا أن المستقبل يتطلب اتخاذ خمس خيارات حاسمة: السلام القائم على القانون الدولي كممارسة يومية و كرامة الإنسان والحقوق للجميع مدعومة بتضامن مالي حقيقي و العدالة المناخية لصالح الأكثر تضرراً من الأزمة و توجيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز الأمم المتحدة أخلاقياً ومالياً ومؤسسياً لتواكب تحديات القرن الحادي والعشرين.


وأكدت المنسقة المقيمة أن رسالة الأمم المتحدة تظل واضحة: خدمة الإنسان، ومحاصرة الخوف، وتوسيع دائرة الأمل، مشيرة إلى أن تجربة مصر – بما تتسم به من ثبات في المواقف وإيمان بالحوار – تقدم نموذجاً للتعددية التي يحتاجها العالم اليوم.


واختتمت بانوفا مقالها قائلة إن الفصل القادم من مسيرة التعددية لن تكتبه المؤسسات وحدها، بل سيُكتب بشجاعة الأمم والمواطنين الذين يختارون التعاون بدلاً من الانقسام، والأمل بدلاً من الخوف.

إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة نُصب تذكاري خدمة شعوب الأمم المتحدة حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

ترشيحاتنا

كيا تيلورايد موديل 2027

شاهد| كيا تيلورايد 2027 الجديدة .. اعرف مواصفاتها

هاتف هواوي Nova Flip S

هاتف قابل للطي من هواوي بأداء لا يصدق بفضل شريحة Kirin

تويوتا RAV4 موديل 2026

تويوتا RAV4 موديل 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد