مؤتمر صحفي لاتحاد الجولف للإعلان عن انطلاق بطولة البحر الأحمر المفتوحة .. غدا

يعقد الاتحاد المصري للجولف ، برئاسة عمر هشام طلعت، مؤتمرا صحفيا غدا في نادي جولف السخنة للإعلان عن انطلاق بطولة البحر الأحمر للجولف.

وتنطلق فعاليات البطولة بعد غد الثلاثاء 4 نوفمبر في ملعب جولف السخنة بمدينة العين السخنة، وتستمر لمدة 3 أيام حتى الخميس 6 نوفمبر .

وتشهد بطولة البحر الأحمر مشاركة دولية كبيرة من أكثر من 100 لاعبا يمثلون 35 دولة أجنبية من مختلف دول العالم .

يشار إلى أن الاتحاد المصري للجولف قد أعلن أواخر شهر سبتمبر الماضي عن تنظيم 4 بطولات دولية كبرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر .

وكانت أولى هذه البطولات بطولة مصر المفتوحة للهواة في نادي دريم لاند ، والبطولة الثانية هي بطولة مصر للناشئين والسيدات في نيو جيزة ، والبطولة الثالثة هي بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 في نادي مدينتي للجولف ، وحققت البطولات الثلاثة نجاحا كبيرا سواء من ناحية التنظيم المميز أو المشاركة الدولية الواسعة .