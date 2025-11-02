انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي

وقع انفجار عنيف داخل مستودع أسلحة تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، اليوم الأحد؛ ما أثار حالة من الذعر بين السكان في المناطق القريبة.



ووفقًا لمصادر محلية نقلت عنها وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن الانفجار وقع قرب صوامع عامر الواقعة بين ناحية تل براك ومدينة القامشلي، وأسفر عن تصاعد أعمدة الدخان من الموقع.



وأشارت المصادر إلى أنه سُمع قبيل الانفجار، صوت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية كانت تحلّق في أجواء المنطقة، دون أن يُعرف ما إذا كانت لها علاقة مباشرة بالحادث، فيما لم تُعرف بعد طبيعة الخسائر الناجمة عن الانفجار.