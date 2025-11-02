الشارع مش ملكك.. داعية تحذر من تعدي أصحاب الكافيهات على الطرق

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار أن الإسلام وضع ضوابط وآداب للطريق تحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم، مشيرة إلى أن هذه الآداب تشمل عدم الجلوس في الطرقات أو إيذاء المارة، والالتزام بحقوق الجار واحترام النظام العام، وصولًا إلى حب الوطن الذي يعد من أساسيات الدين الإسلامي.

الطرقات والكافيهات

وقالت نيفين مختار خلال لقائها مع شريف عبد البديع والإعلامية آية شعيب، مقدمة برنامج انا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد: يعني يا جماعة لازم نعرف إن الطريق ليه آداب، من ضمنها إننا ما نقعدش في الطرقات، بصوا على الكافيهات دلوقتي، الناس قاعدة على الرصيف، والبنات لما تعدي بتسمع كلام يضايق، مش في حاجة اسمها حق الطريق، الشارع مش ملكك، ده حق للناس كلها تمشي فيه بأمان.

وتابعت: ومن ضمن الآداب كمان إننا ما نرميش حاجة في الشارع، ولا نأذي حد بالكلام، ما نشغلش صوت العربية عالي تحت بيوت الناس، ده كمان بيضايق الجيران وده ضد حق الجار.

