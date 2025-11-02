طلائع الجيش يسجل هدف أول في شباك الزمالك برأسية محمد عاطف

أحرز محمد عاطف هدف فريق طلائع الجيش الهدف الأول في شباك فريق الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ويتقدم الزمالك بثلاثية في شباك طلائع الجيش احرزها ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف.

وأنهي فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم علي نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

لم يتغير الحال كثيرا داخل فريق الزمالك في مباراة طلائع الجيش عنه في عهد البلجيكي يانيك فيريرا المدرب السابق.

وأولي أخطاء لاعبي الزمالك تمثلت في التمريرات الخاطئة في جميع الخطوط إلي جانب تباعد الخطوط بين كتيبة القلعة البيضاء.

والأخطاء في الشوط الأول لم تقف عند هذا الحد بل كادت أخطاء حسام عبدالمجيد الدفاعية تشكل خطورة علي الخط الخلفي.

وعدم الضغط المتقدم من جانب لاعبي الزمالك تعتبر ثالث الأخطاء التي منحت لاعبي طلائع الجيش الفرصة وأريحية في تهديد دفاعات الفارس الأبيض.

رابع الأخطاء محمد شحاتة في الشوط الأول كان خارج الخدمة في وسط الملعب واتسم أداءه بعدم القدرة علي إمداد الخط الأمامي بأية تمريرات وعدم مساعدة دونجا في السيطرة علي وسط الملعب.

فيما شهد الشوط الأول غياب المغربي محمود بنتايج ولم يؤد دوره علي الأطراف ولم يرسل أي تمريرة وإمداد زملائه فى خط الهجوم بأية تمريرات.

فيما نجح ناصر ماهر في تعويض دور البرازيلي خوان بيزيرا بعد خروج الاخير مصابا وساهم فى تشكيل خطورة علي دفاعات طلائع الجيش.



بداية مباراة الزمالك وطلائع الجيش

بدأ اللقاء بتبادل الكرات وجرت محاولة من جانب فريق طلائع الجيش علي دفاعات الزمالك وحاول إسلام محارب اللحاق بتمريرة طولية إلا أنه تعرض إلي صافرة حكم اللقاء محمد الغازي بداعي التسلل.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة ضد كماتشو لاعب طلائع الجيش إثر عرقلته خوان بيزيرا.

وأحرز ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة هدف الزمالك الأول عقب استقباله تمريرة من دونجا انفرد بحارس طلائع الجيش ليسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 12 سدد أحمد علاء كرة صاروخية أبعدها محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك بصعوبة إلي ضربة ركنية.

واضطر حكم اللقاء محمد الغازي لإيقاف المباراة في الدقيقة الخامسة عشر من أجل تلقي محمد صبحي حارس مرمى الزمالك العلاج.

وكاد في الدقيقة 25 أن يدرك إسلام محارب هدف التعادل لصالح طلائع الجيش بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء تمر إلي حوار مرمي محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

ودفع أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بدلا من البرازيلي خوان بيزيرا عقب تعرض الأخير للإصابة.

وأهدر الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك في الدقيقة 37 فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد بمحمد شعبان حارس طلائع الجيش وسدد الكرة تمر بعيدا عن المرمي وتضيع فرصة محققة للفارس الأبيض.

ونجح محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش في الإمساك بكرة خطيرة سددها ناصر ماهر نجم الزمالك من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وشهدت بداية مجريات الشوط الثاني الدفع باللاعب شيكو بانزا بدلا من سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح بدلا من محمد شحاتة.

وأحرز ناصر ماهر الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 48 بعدما تلقي تمريرة أحمد فتوح سددها علي مرتين في شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش.

ودفع أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك بالمدافع محمود حمدي الونش بدلا من حسام عبدالمجيد.

وأحرز في الدقيقة 60 الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الثالث بعدما استقبل تمريرة المغربي محمود بنتايج ليسددها برأسه في شباك محمد شعبان حارس طلائع الجيش.

ودفع احمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك بحارس المرمي المهدي سليمان بدلا من محمد صبحي في الدقيقة 63.

وتصدي المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 70 لتسديدة كريم طارق داخل منطقة الجزاء لتضيع فرصة تسجيل هدف لصالح طلائع الجيش.

ودفع هيثم شعبان مدرب طلائع الجيش باللاعب محمد عاطف بدلا من إسلام محارب في الدقيقة 74 لتنشيط النواحي الهجومية.