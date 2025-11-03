إيمان كريم: ذوي الإعاقة طرفًا فاعلًا في الحياة السياسية

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا يجسّد أحد أهم مظاهر المواطنة الإيجابية، ويعكس وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بدورهم في صياغة مستقبل الوطن والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحوا اليوم طرفًا فاعلًا في الحياة السياسية، لهم صوت مسموع وإرادة مؤثرة، مشيرةً إلى أن مشاركتهم في الانتخابات تُعدّ رسالة قوية للعالم تؤكد إيمان الدولة المصرية بقدراتهم وحرصها الدائم على دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأشارت إيمان كريم، إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أطلق مبادرة "صوتك حقك" للعام الثاني على التوالي، بهدف رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية، وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمساهمة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

كما شددت على أن الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصت على توفير كافة سبل الإتاحة في اللجان الانتخابية، سواء من حيث سهولة الوصول، أو توفير الإرشادات الميسّرة بلغة الإشارة وبطريقة برايل، بما يضمن عملية انتخابية عادلة وميسّرة لجميع الناخبين دون تمييز.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يواصل تلقي استفسارات المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الرقم المختصر 16736 للرد على أي تساؤلات تتعلق بسير العملية الانتخابية أو بوسائل الإتاحة داخل اللجان، ضمانًا لتيسير مشاركتهم الكاملة في هذا الحدث الوطني.

وأكدت على أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2025 ليست مجرد واجب وطني، بل صفحة جديدة يكتبونها في مسيرة تمكينهم، وخطوة تعكس وعيهم وإصرارهم على أن يكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار وصياغة مستقبل وطنهم.

