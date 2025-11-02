أحمد موسى: ضيوف مصر زاروا المتحف الكبير النهاردة عشان ينبسطوا ويشوفوا حضارتنا وتاريخنا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام الدولي أجمع، شرقه وغربه، وفي شماله وجنوبه، يتحدث عن مصر؛ بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن الافتتاح كان في منتهى القوة والعظمة يجعلك تشعر بالفخر، موضحا "الضيوف زاروا المتحف النهاردة عشان ينبسطوا ويشوفوا حضارة وتاريخ مصر؛ لأن الأمس كان احتفال، وهناك جولات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد: الجميع كانوا ينقلون ما يحدث في مصر على الهواء مباشرة، في قبرص واليونان والصين وفرنسا وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والمجر وألمانيا وهولندا وكرواتيا وبلجيكا والدنمارك وغيرهم.

هدية مصر للعالم

ولفت إلى أن التريند العالمي هو هدية مصر للعالم وإبهارها للجميع، وكان التريند مسيطرا على العالم وليس محليا في مصر ولا إفريقيا، وهناك أكتر من 3 ملايين تغريدة بعد هذا المشهد الرائع.

ولفت إلى أنه كان هناك 79 وفدا رسميا من العالم كله، 39 منهم برئاسة ملوك وزعماء وأمراء ورؤساء الدول والحكومات، ما يعكس ووضع ومكانة وقوة الدولة المصرية واستقرارها وهذا عنوان المشاركة.