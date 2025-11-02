احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بـ "الأكروبوليس" دلالة على تلاقي الحضارتين المصرية واليونانية

أكد السفير عمر عامر، سفير مصر في أثينا، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل يوماً تاريخياً لمصر، موجهاً التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر والحكومة المصرية على هذا الإنجاز العظيم، الذي يحمل رسالة حضارية وإنسانية عميقة إلى العالم بأسره تعكس عراقة الحضارة المصرية الممتدة عبر العصور.

وأضاف "عامر"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أنه حرص على تنظيم فعالية مميزة بهذه المناسبة داخل المتحف الوطني اليوناني "الأكروبوليس" ليكون الاحتفال المصري داخل أحد أهم المتاحف العالمية، مؤكداً أن هذا الحدث يحمل رمزية كبيرة تتمثل في تلاقي الحضارتين المصرية واليونانية في موقع واحد.

وأشار إلى أن الهدف من تنظيم الفعالية في هذا المكان المرموق لم يكن مجرد الترويج لمصر، بل تجسيد فكرة الربط بين الأهرامات المصرية والأكروبوليس اليوناني، وبين نهر النيل والبحر المتوسط، بما يعكس عمق الصلات التاريخية والحضارية المشتركة بين الشعبين المصري واليوناني.

وأضاف السفير أن التفاعل اليوناني مع الفكرة كان إيجابياً للغاية، حيث رحبت المؤسسات الثقافية اليونانية بالمبادرة المصرية، مشيرا إلى أنه التعاون لتنظيم هذا الحدث الفريد الذي جمع بين البث المباشر من مصر وخلفية الأكروبوليس في مشهد إبداعي يجسد التواصل الحضاري بين البلدين.