أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم

أكد الدكتور أحمد زايد، عضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، أن المتحف يمثل صرحًا عالميًا يعرض الحضارة المصرية العريقة ويقدم رسالة سلام ومحبة إلى العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه ليس متحفًا لمصر فقط، بل متحف للعالم كله.

العظمة والجمال والتنظيم الدقيق

وقال زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن من شاهد الاحتفال الذي أُقيم أمس بالمتحف لمس حجم العظمة والجمال والتنظيم الدقيق، موضحًا أن ما شاهده العالم يعكس ما تمتلكه مصر من ثروات حضارية وإنسانية وتاريخية وجغرافية فريدة.

صناعة المعجزات

وأضاف عضو مجلس الأمناء أن مصر لديها نصيب كبير من الإبداع الهندسي، ورجال قادرين على تحقيق الإنجاز وصناعة المعجزات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيظل منارة ثقافية وسياحية عالمية تعكس قوة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.