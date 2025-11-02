أحمد زايد: رئيس كرواتيا أشاد بالمتحف المصري الكبير ورسالة السلام التي يحملها للعالم

قال الدكتور أحمد زايد، عضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، إن رئيس كرواتيا أعرب عن إعجابه الشديد بالمتحف المصري الكبير، وبفكرة رسالة السلام التي يحملها المتحف للعالم، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الكرواتية تمتاز بوجود جوانب ثقافية مميزة تسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين.

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحضارة المصرية كبيرة وعريقة، وتستحق أن يراها العالم بهذا الشكل الذي يليق بتاريخ مصر ومكانتها.

فخر المصريين بإنجازهم الحضاري

وأوضح أنه خلال احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير، تم تنظيم فعاليات موازية في مكتبة الإسكندرية، حيث تم عرض الحدث عبر شاشات ضخمة ورفع أعلام مصر، وحضر ما يقرب من خمسة آلاف شخص لمتابعة الاحتفال التاريخي، في مشهد يعكس فخر المصريين بإنجازهم الحضاري.

واختتم زايد حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون لدينا ثقة كبيرة في شباب مصر، الذين يثبتون يومًا بعد يوم قدرتهم على الابتكار والإنجاز والمشاركة في بناء مستقبل يليق بتاريخ هذا الوطن العريق.