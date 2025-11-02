قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضارتنا مصدر فخرنا.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجه بفضية المونديال بالورود في المطار
محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
توك شو

أحمد زايد: رئيس كرواتيا أشاد بالمتحف المصري الكبير ورسالة السلام التي يحملها للعالم

محمد البدوي

قال الدكتور أحمد زايد، عضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، إن رئيس كرواتيا أعرب عن إعجابه الشديد بالمتحف المصري الكبير، وبفكرة رسالة السلام التي يحملها المتحف للعالم، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الكرواتية تمتاز بوجود جوانب ثقافية مميزة تسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين.

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحضارة المصرية كبيرة وعريقة، وتستحق أن يراها العالم بهذا الشكل الذي يليق بتاريخ مصر ومكانتها.

فخر المصريين بإنجازهم الحضاري

وأوضح أنه خلال احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير، تم تنظيم فعاليات موازية في مكتبة الإسكندرية، حيث تم عرض الحدث عبر شاشات ضخمة ورفع أعلام مصر، وحضر ما يقرب من خمسة آلاف شخص لمتابعة الاحتفال التاريخي، في مشهد يعكس فخر المصريين بإنجازهم الحضاري.

واختتم زايد حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون لدينا ثقة كبيرة في شباب مصر، الذين يثبتون يومًا بعد يوم قدرتهم على الابتكار والإنجاز والمشاركة في بناء مستقبل يليق بتاريخ هذا الوطن العريق.

