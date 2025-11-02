سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على بتروجت 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوي المصري .

نجح مصطفي البدري في إحراز هدف تقدم بتروجت في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول

وأحرز صديق أوجولا هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 90 من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 98، بعد اختراق منطقة الجزاء من الجهة اليسري وانهاء الكرة بتسديدة قوية لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، فيما بقى بتروجت عند النقطة 15 في المركز الثالث عشر.

وخاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثم.