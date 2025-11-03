أمين الفتوى: الاعتزاز بالحضارة المصرية جزء من هويتنا وعلينا التعلم منها

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لمصر ولجميع أبنائها، قائلًا: "نهنئ أنفسنا ومصر بهذا الافتتاح العظيم، فهذه آثار باقية من فجر التاريخ، وبها إعجاز كبير تقدمه مصر للعالم".

وأوضح خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة راقية آمنت بالله وقدّست العلم والجمال والفنون، مشيرًا إلى أن هذه الآثار تشهد على مدى التدين العميق الذي تحلى به المصري القديم، الذي آمن بالبعث والحياة الأخرى.

الفنون والتعليم والجمال

وأضاف خالد عمران، أن مصر واجهت في فترات مختلفة موجات من أفكار دخيلة وغريبة عن المجتمع المصري، حاولت تشويه مفاهيم الدين، والتقليل من شأن الفنون والتعليم والجمال، بل وتصويرها على أنها أمور محرّمة، مؤكدًا أن هذه الأفكار ليست منا ولا تعبّر عن تعاليم الدين الصحيح.

وتابع: "ظل الآخرون عبر التاريخ يحاولون التعلم من هذه الحضارة العظيمة ومن أفكارها، لأنها علمت الناس الارتباط بالله والإيمان الحقيقي"، موجهًا رسالة للشباب بعدم الالتفات إلى الدعوات التي تزعم أن "التشبه بالفراعنة أو ارتداء الزي المصري القديم حرام"، مؤكدًا أن الاعتزاز بالحضارة المصرية جزء من هويتنا، وأن علينا أن نفخر بها ونتعلم منها، لأن تجربتنا الدينية ممتدة وضاربة في جذور التاريخ، وتجسد واحدة من أقدم وأرقى صور الإيمان في العالم.