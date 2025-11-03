خبير: تطبيقات التحول الرقمي تخضع لرقابة شديدة وتوفر حماية كبيرة للمستخدم

أكد المهندس إسلام غانم، خبير أمن المعلومات، أن تطبيقات التحول الرقمي تخضع لرقابة شديدة جدًا، وتوفر حماية كبيرة للمستخدمين من أي محاولات اختراق أو تلاعب، مشيرًا إلى أن المنظومة الرقمية في البنوك المصرية شهدت تطورًا كبيرًا في مستوى الأمان خلال السنوات الأخيرة.

بلاغ رسمي للجهات المعنية

وأوضح اسلام غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطريقة الوحيدة لاستعادة الأموال في حال تحويلها عن طريق الخطأ، هي التقدم ببلاغ رسمي للجهات المعنية أو للبنك، ليتم التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع المبلغ بعد التأكد من الخطأ.

وأشار اسلام غانم، إلى أن التطبيقات البنكية أصبحت حاليًا تعرض اسم المستفيد قبل إتمام عملية التحويل، وهو إجراء احترازي مهم لتجنب أي خطأ محتمل، مؤكدًا على ضرورة أن يتأكد المستخدم من مطابقة اسم المستلم قبل الضغط على زر التأكيد لإتمام الإرسال.