مهاب سامى: المتحف الكبير يجسد عظمة حضارة المصريين ومشروع سياحي ضخم

قال مهاب سامى عضو مجلس ادارة جمعية دلتا لريادة الاعمال وأمين لجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بحزب الجيل، إن المتحف المصري الكبير مرآة تُجسد عظمة مصر، وحضارة ما زال أبناؤها يصنعونها حتى اليوم.

وأكد «سامي»، أن المتحف المصري الكبير، لا يمثل قيمة أثرية فقط، بل مشروعًا اقتصاديًا وسياحيًا ضخمًا يُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا من مختلف دول العالم.

واضاف، افتتاح هذا المشروع الوطني الفريد رسالة للعالم بأن مصر ما زالت وستظل نبع الحضارة وقلبها النابض، إنه رمز للقوة الناعمة المصرية، ودليل على أن الاستثمار في الحضارة هو استثمار في المستقبل.

أشار إلى أن المتحف يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تروي تفاصيل حياة المصري القديم، وتكشف أسرار حضارة لم تزل تبهر العالم حتى اليوم.

كما تُعرض للمرة الأولى مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة في مكان واحد، لتأخذ الزائر في رحلة داخل أعماق التاريخ والدهشة.

وقال: «كما شيّد الأجداد الأهرامات بسواعدهم، يبني الأحفاد اليوم صروح المعرفة والثقافة بروحٍ لا تقل إصرارًا ولا إبداعًا، فمنذ فجر التاريخ، كان المصريون صُنّاع المعجزات، يشيّدون ما يعجز الخيال عن تفسيره، ويتركون للعالم شواهد لا تبلى على عبقريتهم وإيمانهم بالخلود، واليوم، يقف المتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات ليكون الجسر الذي يربط بين الماضي العريق والمستقبل المشرق».