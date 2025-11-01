قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مهاب سامى: المتحف الكبير يجسد عظمة حضارة المصريين ومشروع سياحي ضخم

المتحف
المتحف
ولاء عبد الكريم

قال مهاب سامى عضو مجلس ادارة جمعية دلتا لريادة الاعمال وأمين لجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بحزب الجيل، إن المتحف المصري الكبير مرآة تُجسد عظمة مصر، وحضارة ما زال أبناؤها يصنعونها حتى اليوم.

وأكد «سامي»، أن المتحف المصري الكبير، لا يمثل قيمة أثرية فقط، بل مشروعًا اقتصاديًا وسياحيًا ضخمًا يُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا من مختلف دول العالم.

واضاف، افتتاح هذا المشروع الوطني الفريد رسالة للعالم بأن مصر ما زالت وستظل نبع الحضارة وقلبها النابض، إنه رمز للقوة الناعمة المصرية، ودليل على أن الاستثمار في الحضارة هو استثمار في المستقبل.

أشار إلى أن المتحف يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تروي تفاصيل حياة المصري القديم، وتكشف أسرار حضارة لم تزل تبهر العالم حتى اليوم.

كما تُعرض للمرة الأولى مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة في مكان واحد، لتأخذ الزائر في رحلة داخل أعماق التاريخ والدهشة.

وقال: «كما شيّد الأجداد الأهرامات بسواعدهم، يبني الأحفاد اليوم صروح المعرفة والثقافة بروحٍ لا تقل إصرارًا ولا إبداعًا، فمنذ فجر التاريخ، كان المصريون صُنّاع المعجزات، يشيّدون ما يعجز الخيال عن تفسيره، ويتركون للعالم شواهد لا تبلى على عبقريتهم وإيمانهم بالخلود، واليوم، يقف المتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات ليكون الجسر الذي يربط بين الماضي العريق والمستقبل المشرق».

المتحف الكبير المتحف حضارة المصريين لجنة تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

ترشيحاتنا

جانب من أعمال ورشة الحد من فقد وهدر الأغذية

9 توصيات عاجلة للبرلمان العربي للحد من هدر الأغذية بالمنطقة

رئيس الوزراء الفلسطيني

رحيل شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني في أمريكا

وزير الخارجية

وزير الخارجية : مصر ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع اليابان

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

فيديو

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد