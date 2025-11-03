وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يرفع اسم مصر

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والأثار، أن كل جهات الدولة ساهمت في مشروع المتحف المصري الكبير، إضافة إلى التعاون مع اليابان التي كلفت مشرع المتحف بنسبة قاربت 82% من التكلفة الإجمالية عن طريق قرض ميسر سيتم سداده على فترة طويلة.

وقال شريف فتحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المتحف المصري الكبير صرح حضاري يرفع أداسم مصر ويضعها في مصاف الدول التي لديها عجائب الدنيا، معلقا "العالم كله سعيد بمصر وسعيد بحفل الإفتتاح"

وتابع وزير السياحة والأثار، أن الإقبال من السائحين على مصر كبير، ونعمل بسياسة جديدة لتنويع الأنماط السياحية، وليس الإعتماد على نمط واحد فقط، ولدينا تنوع سياحي الأفضل في العالم وسيضاف إليها المتحف المصري الكبير.

وأشار شريف فتحي إلى أنه نتوقع أن يكون هناك اقبال كبير على المتحف المصري الكبير، ولكن سنعمل على تنظيم مواعيد الدخول وسيكون لدينا أولوية لحضور المواطن المصري، وسيكون هناك مواعيد للسائحين