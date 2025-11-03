نادي جامعة حلوان يستهدف تعزيز اكتشاف المواهب

بدأ التشغيل الفعلى لأكاديمية البادل الجديدة بنادي جامعة حلوان استعدادا للافتتاح قريبا، في خطوة رائدة تهدف إلى دعم الحركة الرياضية داخل الجامعة وتوفير بيئة متكاملة لتأهيل وتنمية مهارات الشباب رياضيًا وبدنيًا، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية النادي الرامية إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة الحديثة وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الرياضية بين طلاب الجامعة وأعضائها، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي ، وإشراف الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، أن جامعة حلوان أحدثت نقلة نوعية في تطوير الخدمات الرياضية من خلال النادي ، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى جعل الرياضة جزءًا أساسيًا من حياة الشباب لما تمثله من أهمية في بناء الشخصية وصقل المهارات وتنمية روح التعاون والانتما، وأضاف أن رياضة البادل، بما تحمله من طابع جماعي وحركي مميز، تُعد من الأنشطة التي تُحفّز الذكاء والتنسيق الذهني والبدني وتجمع بين المتعة والفائدة في آن واحد.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن الأكاديمية الجديدة ستعمل على اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة في رياضة البادل من خلال برامج تدريبية متكاملة يشرف عليها مدربون متخصصون، مؤكدًا أن النادي يهدف إلى إعداد جيل رياضي يمتلك المهارة والانضباط، ويكون قادرًا على المنافسة في البطولات المحلية والدولية مستقبلًا.

حيث تعد رياضة البادل من أسرع الرياضات انتشارًا في العالم، نظرًا لسهولة ممارستها وتنوع فوائدها البدنية والعقلية، مما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار والمستويات، كما تساعد على تعزيز اللياقة العامة، وزيادة التركيز، وتنمية روح الفريق، إلى جانب دورها المهم في دعم الصحة النفسية والتواصل الاجتماعي الإيجابي بين الشباب.

وأضاف أن الأكاديمية ستنظم دورات تدريبية وبطولات تنافسية داخل الجامعة، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة الحديثة واكتشاف الموهوبين في سن مبكرة، مؤكدًا أن نادي جامعة حلوان يسعى لأن يكون مركزًا رياضيًا متكاملًا يحتضن المواهب ويدعم طاقات الشباب في مختلف الألعاب.

ويُعد افتتاح أكاديمية البادل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية جامعة حلوان في أن تكون مؤسسة تعليمية ورياضية متكاملة، تجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي، وتُرسخ قيم التنافس الشريف، والانضباط، والعمل الجماعي بين طلابها وأعضائها.