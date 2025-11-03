قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيناسيو يشيد بنظام كأس السوبر المصري الجديد ويكشف عن توقعاته للبطولة

رباب الهواري

تحدث البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن رؤيته لبطولة كأس السوبر المصري المقبلة، متطرقًا إلى نظامها الجديد وتوقعاته للمباريات، إضافةً إلى رأيه في مستوى النادي الأهلي مؤخرًا.

إيناسيو يهنئ اتحاد الكرة على النظام الجديد

استهل المدرب البرتغالي تصريحاته بتقديم التهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على النظام الجديد الذي ستُقام به بطولة السوبر، مشيرًا إلى أنه مختلف عن أغلب الدول، حيث تُقام البطولة عادة بين فريقين فقط، بينما في مصر ستُقام بنظام نصف النهائي ثم النهائي، وهو ما يراه خطوة مميزة تضيف إثارة ومتعة للبطولة.

الأهلي وسيراميكا.. مواجهة صعبة رغم الفوارق

أكد إيناسيو أن الأهلي يبقى الفريق المرشح الأقوى للتتويج، لكنه شدد على أن سيراميكا كليوباترا فريق منظم ويقدّم أداءً جيدًا في الدوري، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون مفتوحة ومثيرة لأن كلا الفريقين يدخلها بهدف الفوز، موضحًا أن الأهلي بحاجة لإثبات تفوقه داخل الملعب وليس بالأسماء فقط.

الزمالك وبيراميدز.. قمة متكافئة

وتحدث مدرب الزمالك الأسبق عن مواجهة الزمالك ضد بيراميدز، مشيدًا بتطور بيراميدز واستقراره، معتبرًا أنه أصبح أحد أقطاب الكرة المصرية إلى جانب الأهلي والزمالك. وأوضح أن الفريقين يمتلكان عناصر مميزة وقادرة على حسم اللقاء، متوقعًا أن تكون المباراة مليئة بالحماس والإثارة.

إيناسيو: البطولة فرصة لترويج الكرة المصرية

أشاد المدرب البرتغالي بمستوى الفرق الأربعة المشاركة، مؤكدًا أن البطولة ستكون واجهة رائعة لكرة القدم المصرية إذا قُدمت مباريات قوية وممتعة.

رسالة خاصة لجماهير الزمالك

وفي ختام حديثه، عبّر إيناسيو عن تقديره الكبير لجماهير الزمالك، مؤكدًا أنه سيشجع الفريق في البطولة من البرتغال، متمنيًا أن ينجح في التتويج بلقب السوبر المصري.


 

