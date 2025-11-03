قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عصام السقا يمازح الجمهور بعد ظهوره في افتتاح المتحف المصري الكبير

عصام السقا
عصام السقا
يمنى عبد الظاهر

مازح الفنان  عصام السقا جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو طريف جمعه بمشهد شهير للفنان الكبير عادل إمام من فيلم «مرجان أحمد مرجان»، وذلك بعد ظهوره على الهواء مباشرة خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أقيم أول أمس السبت، حيث اختار السقا أن يحتفي بظهوره بطريقته الخاصة.

ونشر السقا الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ودمجه بمشهد من الفيلم يظهر فيه عادل إمام بشخصية مرجان أحمد مرجان وهو يسأل حسن قائلًا: «إنت شايفني في التلفزيون؟»، ليرد الأخير: «إنت منوّر الدنيا كلها»، في إشارة طريفة من السقا لظهوره الإعلامي.

وفي سياق أخر، حصد الفنان عصام السقا جائزة أفضل ممثل في مهرجان الفضائيات العربية في دورته السادسة عشرة عن دوره في مسلسلي «إش إش» و«فهد البطل»، اللذين عرضا في الموسم الرمضاني الماضي وحققا نجاحًا كبيرًا.

وعقب تتويجه، أعرب عصام السقا عن سعادته بهذا الإنجاز، ونشر عبر حسابه على فيسبوك رسالة شكر وامتنان قال فيها: «جائزة مهرجان الفضائيات العربية عن مسلسل فهد البطل وإش إش، يا رب دايمًا عند حسن الظن.. الحمد لله والشكر لله».

