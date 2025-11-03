قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.
وشملت القرارات تعيين الدكتور علي عبد النبي محمد الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكليه التربية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقيام الدكتورة هبه الله محمد سعيد الأستاذ المساعد بكلية العلاج الطبيعي بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقيام الدكتور أحمد منير سلامة الأستاذ المساعد بكلية العلاج الطبيعي بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .
وتعيين الدكتور علي محمود علي الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها رئيسا لمجلس قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية ، وتعيين الدكتور محمد شعبان محمد الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الإنتاج الحيواني بالكلية ، وتعيين الدكتور محمد أحمد إبراهيم الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم الهندسة الكهربائية بالكلية  ، وتعيين الدكتور عمرو علي جمال الدين الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم الهندسة المدنية بالكلية ،  وتعيين الدكتورة  نيفين عماد علي الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية  والتناسلية والذكورة بكليه الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة ، وتعيين الدكتور أحمد عادل أحمد الاستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكليه الطب البشري رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بالكلية ، وتعيين الدكتور أحمد ممدوح عوض الله الأستاذ بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكليه الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية.
كما شملت القرارات  تجديد إشراف الدكتور حسني أحمد عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بقسم طب المجتمع والبيئه وطب الصناعات بكلية الطب البشري على مجلس قسم الطب الرياضي بالكلية ، و تجديد إشراف الدكتورة منى حسين إبراهيم الاستاذ المتفرغ بقسم طب المجتمع والبيئه وطب الصناعات بكليه الطب البشري على قسم طب الأسرة بالكلية.
يذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوي قد أعلن صدور قرار وزاري بتجديد تعيين الأستاذ أحمد محمد شاهين في وظيفة أمين كلية التجارة بدرجة مدير عام.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

إمام عاشور

إمام عاشور ضمن بعثة الأهلي المسافرة إلى الإمارات

الاهلي

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الأداء السيئ للأهلي هذا الموسم

الاهلي

إسلام صادق: الأهلي يواصل النزيف

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد