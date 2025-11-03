المدير التنفيذي لمعرض الكتاب: الهوية القومية شعار الدورة 57 ورومانيا ضيف الشرف

كشف الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن تفاصيل الدورة الـ57 من المعرض، مؤكدًا أن رومانيا ستكون ضيف شرف الدورة هذا العام، وسيُقام لها احتفال كبير يليق بها يتضمن ترجمة أعمال أدبية واستضافة كبار المفكرين والكتاب الرومانيين.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج هذا الصباح على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدورة الجديدة ستشهد زخمًا ثقافيًا كبيرًا يشمل ندوات واحتفاليات متعددة، أبرزها الاحتفاء بالمتحف المصري الكبير كحدث عالمي، بإشراف الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وعضو اللجنة العليا للمعرض.

وأشار «مجاهد» إلى أن برنامج الفعاليات يتضمن أيضًا الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأميم قناة السويس و100 عام على بداية عصر التلفزيون، موضحًا أن هذه الفعاليات ستتطرق إلى الدراما المصرية ومدرسة التلاوة كجزء من الهوية الثقافية الوطنية، موضحا أنه ولأول مرة ستخصص قاعتين كبيرتين داخل صالة البيع لإقامة حفلات التوقيع ومناقشات الكتب فقط، تلبيةً لطلب الناشرين، مؤكدًا أن هذه التجربة تُطبَّق في المعارض العالمية الكبرى مثل معرض فرانكفورت للكتاب، وتساهم في زيادة التفاعل بين المؤلفين والجمهور.

وكشف المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن شعار الدورة 57 سيكون «الهُوية القومية»، موضحًا أن المعرض هذا العام يحتفي بعدد من رموز الثقافة المصرية، من بينهم نجيب محفوظ (20 عامًا على وفاته)، إدوارد الخراط (100 عام على ميلاده)، زكريا إبراهيم (100 عام على وفاته)، فاروق شوشة (10 أعوام على رحيله)، أحمد أمين (70 عامًا على وفاته)، والفنان سيف وانلي والمخرج يوسف شاهين (100 عام على ميلادهما).

وقال: «كلما تمسّك المبدع بهُويته القومية، ازداد حضورُه في أعين العالم، كما فعل نجيب محفوظ، الذي وصلت عالميته من خلال جذوره المصرية الأصيلة».