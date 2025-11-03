قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

15 اتفاقية بين مصر ولبنان لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والطاقة المتجددة

ولاء عبد الكريم

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى ، دعمها الكامل للجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر ولبنان نحو زيادة التدفقات النقدية للاستثمارات المشتركة والتجارة البينية وتبادل الخبرات والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وقالت الجمعية في بيان لها: « تثمن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نتائج ختام أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية في دورتها العاشرة برئاسة رئيسا وزراء مصر ولبنان ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والاقتصاد والتجارة، والاشغال العامة والنقل، والخارجية والمغتربين والمالية والتعليم، وسفراء ورؤساء الهيئات المختلفة في البلدين».

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشترك، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع 15 اتفاقية في مجالات مختلفة، تشمل: التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، وسلامة الغذاء، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والبترول والغاز، وإعادة الإعمار.

وتعليقا علي نتائج اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، قال الأستاذ فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: « تعكس النتائج الإيجابية لأعمال الدورة العاشرة للجنة العليا، حرص القيادتين السياسية في مصر ولبنان على دفع وتعزيز أواصر التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية المختلفة، كما تنم عن مدى عمق العلاقات والروابط التاريخية السياسية والثقافية والتجارية».

كما أشاد «حدرج»، بالدور الدبلوماسي والتنسيق المشترك بين وزارتي الخارجية والمغتربين في مصر ولبنان والسفير علي الحلبي سفير لبنان لدى القاهرة، والسفير علاء موسي سفير مصر في بيروت، في التيسير على رجال الأعمال والمستثمرين، والتعاون في دعم أنشطة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال للترويج لفرص زيادة التجارة والاستثمار بين أوساط مجتمع المال والأعمال المختلفة في البلدين.

وقال، إن الجمعية المصرية اللبنانية، اذ تثمن نتائج اللجنة العليا العاشرة، تتعهد كقطاع خاص ومجتمع أعمال من خلال شراكاتها ومبادراتها واستثمارات أعضائها بالسعي إلى ترجمة هذه الاتفاقيات، والتوافق بين الرؤى السياسية الي فرص تجارية واستثمارية ومشروعات على أرض الواقع تسهم في تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة في كلا البلدين.

من جانبه أكد الدكتور نجاد شعراوي امين الصندوق بالجمعية المصرية اللبنانية، دعم الجمعية الكامل للجهود الرئاسية والحكومية المشتركة من أجل دفع عجلة الإنتاج والصناعة والتجارة في مصر ولبنان الشقيقة.

وقال «شعراوي»، إن هذه الاتفاقيات واجندة اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل خطوة محورية وهامة نحو دفع حركة الاستثمارات والتجارة البينية، حيث فتحت آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مفتاح تجاوز التحديات المختلفة الي جانب مناقشة سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العلاقات الثنائية والتاريخية الوثيقة بين مصر ولبنان بما يعود بالنفع على القطاع الخاص ورجال الأعمال والرخاء والتنمية لمصر ولبنان الشقيقتين.

وأشاد أمين الصندوق، بتأكيد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي علي أولوية المجموعة الاقتصادية في العمل على ملفات تعزيز التجارة ودعم الاستثمارات المشتركة وقطاع الأدوية الي جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة للتعاون الاقتصادي.

