قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا وإيران: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية.. ونتنياهو يريد إعـ.دام الأسرى
بروتوكول ثلاثي برعاية التضامن للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.. تفاصيل
الحرس الثوري يجري مناورات للطائرات المسيرة شمال غرب إيران
أسوأ مدرب.. ماذا قال نجوم الأهلي السابقين بعد التعادل أمام المصرى؟
الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران في المطارات الأمريكية
الدفاع الروسية: قصفنا المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة عالية الدقة
مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح
دخان بإرتفاع 300 متر.. طوارئ في إندونيسيا بعد ثوران بركان
الطلب في تزايد.. طيران الإمارات يصنف القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً
صدمة لجمهور الزمالك بشأن مدة غياب خوان بيزيرا للإصابة
كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة في "قضية التمرد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مجموعة إي اف چي القابضة: إتمام زيادة رأس المال في بنك نكست بنجاح بقيمة 4.2 مليار جنيه

إي اف چي
إي اف چي
ولاء عبد الكريم

أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة اليوم عن إتمام عملية زيادة رأس المال في بنك نكست بنجاح، والتي أجريت بالقيمة الاسمية بمشاركة كاملة من جميع المساهمين. وقد بلغت الزيادة الإجمالية في رأس المال 4.2 مليار جنيه مصري، حيث ساهمت مجموعة إي اف چي القابضة بمبلغ 2.143 مليار جنيه مصري. بعد زيادة رأس المال، ستستمر مجموعة إي اف چي القابضة في الاحتفاظ بحصة ملكية قدرها 51%. ومن المتوقع أن يرفع ذلك القيمة الدفترية للبنك لتصل إلى نحو 15.4 مليار جنيه مصري بحلول نهاية عام 2025.
تُعبر هذه الخطوة عن استمرار ثقة مجموعة إي اف چي القابضة في المقومات القوية لبنك نكست وآفاق نموه على المدى الطويل. ستساهم هذه الزيادة في تعزيز الوضع المالي للبنك ودعم رؤية إدارته في تنفيذ خططه التوسعية بمرونة أكبر. تأتي هذه الخطوة ضمن التزام مجموعة إي اف چي القابضة بدعم النمو المستدام والقوة المالية لبنك نكست، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة الأوسع التي تهدف إلى تعزيز خلق القيمة عبر مختلف قطاعاتها.
في هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن "مشاركة المجموعة في زيادة رأس المال تعكس التزامنا بدعم الخطط الاستراتيجية للنمو لكل من البنك والشركات التابعة لنا. ومع وصول تغطية المرحلة الثالثة إلى 192.9%، ستُسهم زيادة رأس المال هذه في تعزيز مركز البنك بشكل قوي استعدادًا لمرحلة النمو المقبلة. وتؤكد هذه الخطوة على ثقتنا في الأسس القوية للبنك ودوره المحوري في استراتيجية المجموعة طويلة الأجل. هذه الخطوة لا تعزز فقط مكانة بنك نكست داخل استراتيجية المجموعة طويلة الأجل، بل من المتوقع أن تواصل دفع النمو المستقبلي في ربحية المجموعة بشكل عام.
 

جدير بالذكر أن مجموعة إي اف چي القابضة استحوذت على بنك نكست في عام 2021 عندما كان يعمل تحت اسم aiBANK، وقد حقق البنك أداءً تشغيليًا قويًا خلال عام 2025 عبر مؤشرات رئيسية متعددة. وارتفع إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بنسبة تقارب 26% في الأشهر الستة الأولى ليصل إلى 41.0 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 32.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024. كما قفزت قاعدة عملاء البنك بنسبة 22% لتصل إلى حوالي 106 ألف عميل بنهاية يونيو 2025، ارتفاعًا من حوالي 86 ألف عميل في نهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% في الفترة نفسها لتصل إلى 76.2 مليار جنيه مصري، ارتفاعًا من 68.0 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024. وأخيرًا، زاد صافي الربح ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 901.6 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2024، ممثلاً نموًا قدره 24%.
وأكدت مجموعة إي اف چي القابضة أن التوسع المتواصل في حجم وأرباح بنك نكست يساهم بشكل كبير في سجل المجموعة الحافل بالنمو المستدام وخلق القيمة والريادة الاستراتيجية عبر محفظتها المتنوعة.

إي اف چي المساهمين بنك نكست الاستراتيجية مؤشرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

ضبط 12 رجل و5 سيدات استغلوا 16 طفلا في التسول

ضبط 12 رجلا و5 سيدات استغلوا 16 طفلا في التسول

الاب الضحية

تجديد حبس الابن الجاحد قاتل والده بطنطا 15 يومًا على ذمة التحقيقات

إسعاف

ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم دراجة نارية بالخانكة

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد