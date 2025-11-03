قرعة علنية على 633 قطعة سكنية بتقسيم قرية عثمان بن عفان في الفرافرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن إجراء القرعة العلنية لـ 633 قطعة سكنية بتقسيم امتداد قرية عثمان بن عفان التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح، ضمن المرحلة الثانية من أعمال التوزيع، وذلك وسط حضور واسع من المواطنين المتقدمين ممن استوفوا الشروط وسددوا قيمة المرافق، وبإشراف اللجان القانونية والفنية المختصة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستحقين.

وقال اللواء ياسر كمال رئيس مركز الفرافرة، إن هذه القرعة جرت نفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، بالتوسع في تخصيص الأراضي السكنية وتوفير السكن الملائم، بما يحقق تعزيز التنمية العمرانية بقرى المحافظة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة ، أعلنت عن الإعلان عن أسماء المستوفين للشروط المبدئية للتقسيم السكني بعدد من القرى وفتح باب التظلمات، تمهيدًا للمرحلة النهائية، وذلك في ضوء الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن الإدارية بالمحافظة بالتوسع في تخصيص تقسيمات أراضي المواطنين بالقرى؛ لتوفير سكن مناسب لأبناء القرى وتحقيق التنمية الشاملة بها.