الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائبة شيرين عليش تدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية

النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب
النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية تسهم في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو الاستقرار والبناء والتنمية الشاملة.

وأشارت عليش إلى أن المشاركة القوية من المواطنين تعكس وعي الشعب المصري وثقته في قيادته السياسية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود واستمرار الاصطفاف الوطني للحفاظ على مكتسبات الدولة واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

وأضافت عضو مجلس النواب ، أن دعم المواطنين في مختلف المجالات والتخفيف عن كاهلهم يأتي على رأس أولوياتها، موضحة أنها تحرص على إطلاق مبادرات مجتمعية متنوعة في شتى المناسبات، تستهدف خدمة المواطنين ودعم المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع توجه الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

وأكدت النائبة ، أن المرأة المصرية كان لها دور بارز في دعم الدولة في كل المراحل، مشيدة بوعيها وقدرتها على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، لافتة إلى أن المرأة أصبحت شريكًا حقيقيًا في صنع القرار بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية التي آمنت بقدراتها ومكانتها.

كما شددت عليش،  على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعًا لدائرة العمل المجتمعي والخدمي، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإطلاق مبادرات جديدة تستهدف تمكين الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومنتج قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت النائبة شيرين عليش بيانها بالتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل رسالة وطنية تعكس انتماء المصريين لوطنهم وإيمانهم بقدرتهم على صناعة مستقبل أفضل لمصر.

النائبة شيرين عليش الانتخابات البرلمانية الاستقرار الاصطفاف الوطني المرأة المصرية

