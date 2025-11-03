قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار عاجل من المحكمة في استئناف أم سجدة على حبسها 6 أشهر

قرار عاجل من المحكمة في استئناف أم سجدة على حبسها 6 أشهر
قرار عاجل من المحكمة في استئناف أم سجدة على حبسها 6 أشهر
رامي المهدي

قررت المحكمة المختصة اليوم "الإثنين" حجز استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بالتعدي على القيم الاسرية، للحكم في جلسة 9 ديسمبر المقبل.

نظر استئناف أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر

أصدرت المحكمة المختصة اليوم حكمها على البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ٦ أشهر في اتهامها بالتعدي على القيم الاسرية وغرامة ١٠٠ الف جنيه.

وقررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"،  بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.

وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال.

قررت النيابة العامة بالمقطم، تجديد حبس البلوجر " أم سجدة " 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البلوجر أم سجدة حبس البلوجر أم سجدة أم سجدة

